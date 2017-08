Rodím, vysvětlovala řidička, která dostala přednost před Saganem a spol.

Jak vylíčila polská zpravodajská televize TVN 24, k policistům na křižovatce dvou ulic střežícím trasu závodu kategorie World Tour - Tour de Pologne - přijel renault se dvěma ženami. „Musíme do nemocnice. Právě rodím,“ vysvětlovala řidička.

„Nebylo to snadné, ale okamžitě jsem se rozhodl, že jedeme,“ vyprávěl televizi Piotr Wawrzyniak - ačkoli jeho úkolem jako policisty bylo právě hlídat, aby žádné auto nevjelo na trasu závodu, zvláště když peloton už se čekal každou chvíli.

Do toho ještě řidička znervózněla, nedokázala si zapnout pás a zhasl jí motor. Poprosil tedy ženu, aby si přesedla na zadní sedadlo, a vysílačkou požádal kolegy, aby umožnili průjezd autu, za jehož volant usedl.

„Bál jsem se, že na ulici vjedou závodníci, a tak jsem celou dobu vyhlížel, zda už nejedou. A taky jsem se bál, že dojde k porodu a že to nezvládnu,“ svěřil se policista poté, co ženu i její společnici dopravil do porodnice. „V podobné situaci bych se znovu zachoval stejně,“ dodal.

Knurówem peloton projížděl v úterní čtvrté etapě, kterou vyhrál australský cyklista Caleb Ewan. Za ním si v cílové rovince 238 km dlouhé etapy ze Zawiercie do Zabrze dospurtoval pro druhé místo Danny van Poppel z Nizozemska; Sagan skončil třetí.