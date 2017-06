Šest let už není součástí světa F1. Může se Kubica ještě vrátit?

Teď - když ansámbl F1 znovu obsadil montrealský okruh Gillese Villeneuvea - se o Poláku Kubicovi zase hodně mluví. Opět ve spojitosti s F1.

Ve Valencii totiž v úterý s pět let starým monopostem Renault Lotus odjel v rámci soukromého testu 115 kol.

Novinář Mark Hughes psal: „Tato jízda se starým lotusem je o mnoho víc než jen pěkný den. Když ho v nejbližší době uvidíme testovat hybrid Renaultu, bude to definitivní potvrzení, že je Kubica na cestě k návratu do F1.“

Skutečně?

Už je to šest let, co ze světa F1 musel odejít. Nedobrovolně, ale poté co během „amatérské“ rallye vážně havaroval s fabií a byl rád, že nepřišel o ruku. Lékaři mu ji zachránili po sedmihodinové operaci, jenže bylo jasné, že její hybnost i funkčnost bude výrazně omezena. Že na formuli prostě nestačí.

A tak až do úterka jeho poslední jízdou v F1 byly únorové předsezonní testy z roku 2011 ve Valencii, které vyhrál. Teď se na stejném místě do kokpitu posadil znovu.

„Z emotivního pohledu to byl pro mě důležitý den. Prošel jsem si těžkým obdobím a před několika roky se mi něco podobného zdálo nemožné. Zároveň mám ale smíšené pocity - jsem hrdý na to, čeho jsem dosáhl, ale také se ukázalo, co jsem ztratil a o co jsem přišel,“ říkal Kubica po úterním testu.

Šest let je skutečně dlouhá pauza pro comeback. Kubica sice úspěšně testoval hybnost své ruky, i proto si vybral technický okruh, jenže kdo na internetu viděl fotografie jeho vyhublého pravého předloktí, ten o návratu pochybuje. Navíc stáj Renault, pro kterou Kubica testoval, oznámila, že další jízdy s ním neplánuje. „Chtěli jsme svojí částí přispět k jeho zotavení,“ řekl jeden ze šéfů stáje Alan Permane.

Robert Kubica je převážen do nemocnice.

Ovšem F1 není světem, ve kterém by se velké návraty vytrubovaly s předstihem. A tak magazín Motorsport tvrdí, že další tréninky se ještě chystají. A že by dvaatřicetiletý Kubica mohl být pro Renault alternativou za zatím bídně jezdícího Jolyona Palmera. „Testy zahrnovaly dlouhé jízdy s velkým množstvím paliva, simulace kvalifikací i tréninky startů,“ píše magazín.

Už předtím Kubica testoval monoposty GP3 a formule E. Loni si zajezdil společně s českým pilotem Martinem Prokopem (znají se z MS v rallye, kterého se Kubica účastnil) 12hodinovku v Mugellu.

Též Alex Zanardi, bývalý pilot F1, který po nehodě zůstal na vozíku, tvrdí: „Nemyslím si, že tyto testy byly náhoda. A když ve Španělsku odjezdil víc než sto kol, nevidím důvod, proč by se nemohl vrátit. Z jeho comebacku bych byl unešený, protože Robert není jen vynikající talent, ale i skvělý chlap.“

Také by to byl velký příběh a ty rozhodně nejsou pro F1 nezajímavé či „až tím dalším v pořadí“. Sám Kubica říká: „Nevím, co přinese budoucnost. Ale jednu věc jsem zjistil: po víc než roční přípravě na tyto testy jsem ukázal dobré tempo. Po šesti letech to není jednoduché, ale vím, že mohu být spokojený. Velmi si vážím příležitosti, kterou mi Renault dal.“

Robert Kubica na Jänner rallye

Kdo ví, kam by se Kubica bez osudné rallyeové nehody v F1 dostal. Toto Wolff, současný šéf týmu Mercedes, odhaduje, že se mohl v roce 2012 stát mistrem světa a pak přestoupit do Ferrari.

Realita je jiná. Mistrem světa se v onom roce stal Sebastian Vettel a za Ferrari teď jezdí on. Mimochodem - když před deseti lety po tom hrůzostrašném karambolu v Kanadě potřebovalo BMW za Kubicu jednorázovou náhradu, vzalo si právě Vettela. Ten při svém debutu v F1 získal bod.