Kouč Beneš: Vítězství těší, hru ale ještě musíme pilovat a pilovat

Po vysoké porážce od Slovenek minulý týden v Trutnově si mohli trenéři v Hradci Králové oddechnout. I přesto, že jim mohla náladu vylepšit už i výhra nad slovenským výběrem v odvetě v Praze, kterou ale nikdo z nezasvěcených neviděl, šlo o modelový zápas bez přístupu veřejnosti.

Tentokrát ale tým i před diváky předvedl slušný a výsledkově podařený výkon. V generálce na evropský šampionát Chorvatky porazil vysoko 75:51 a 78:54.

„S výsledkem je částečná spokojenost. Vyhráli jsme o hodně, ale ještě musíme hru hodně pilovat, bylo tam ještě stále hodně chyb,“ řekl český kouč po utkání, v níž si české družstvo po roce připomnělo atmosféru hradecké hokejové arény.

Jak si na ni hráčky podle vás zvykají?

Je to něco jiného, v Česku nikdo v takové nehraje. Nám to ale paradoxně nešlo právě před týdnem v Trutnově, kde jsme hráli v obyčejné. Naopak v Karlových Varech, kde jsme předtím hráli turnaj v hokejové, to špatné nebylo. S Čínou jsme prohráli o bod, za to se stydět nemusíme,s Lotyšskem jsme vedli a po prostřídání prohráli o čtyři body, to také nebylo špatné a Srbsko jsme porazili. To jsou dobré výsledky.

Jste v Hradci už od počátku týdne, ve městě je šampionát hodně vidět, jak to na vás působí?

Zatím nijak. My bydlíme mimo Hradec, do města se nedostaneme, vždycky přijedem jen k hale a pak se zase vracíme. Ale víme, že je o šampionát mezi diváky zájem a přijdou. To si ale už nevyzkoušíme, před plnou halou si zahrajeme až na něm.

Na vaše zápasy bude plno, čeká se bouřlivá atmosféra, jak na to hráčky připravujete?

Na to se moc chystat nedá. Musíme se spolehnout, že mladé to zvládnou a že je to nesrazí. A ty zkušené na to jsou zvyklé, tam by problém být neměl.

Co vám poslední veřejný zápas před šampionátem o formě týmu ukázal?

Že jsme konečně chytli začátek, což se nám předtím v žádném utkání nepovedlo. Že se v našem týmu zvedlo nasazení a že v utkání byly pasáže, kdy jsme Chorvatky dostali pod tlak.

Jak moc se výkon blížil vašim představám?

První poločas o něco víc, ve druhém to bylo horší. V něm nám začátek naopak nevyšel, úvodní pasáž jsme prohráli 2:10 a Chorvatky se dostaly do zápasu. Asi jsme se možná pod dojmem vysokého vedení až moc uklidnili. Na druhé straně to bylo dobré v tom, že se chytly a byly na přípravu dobrým soupeřem až do konce.

Co se vám ještě nelíbilo a co naopak ano?

Nelíbilo velké množství ztrát hlavně ve druhém poločase, naopak se nám docela dařila kolektivní obrana.

V průběhu zápasu jste postupem času některé hráčky využívali méně, což platilo třeba i o Vaghnové. Šetřili jste je?

To není o šetření. Třeba právě Kia odvedla výborný výkon, asi by nebylo účelné, aby hrála třicet minut, potřebovali jsme zkusit, jak budou fungovat i další hráčky, když nastoupí spolu a jak jim to spolu půjde. To ale neplatilo jen o Vaughnové, ale třeba i o Kateřině Elhotové. Navíc jsme chtěli zátěž rozložit na co nejvíc hráček.