Čeští házenkáři ladí před závěrem kvalifikace formu v Plzni

„Chceme rozumně využít času mezi koncem soutěží a kvalifikací. Byť se to možná nabízí, nenazýval bych to rozhodně kempem rekondičním. Hlavní náplň tréninkových dní v Plzni obstarají herní záležitosti,“ naznačil pro svazový web Jan Filip náplň plzeňského soustředění.

V osmnáctičlenném výběru jsou i plzeňské spojky Michal Tonar a Milan Škvařil, jenž odchází z Talentu do švýcarského Aarau. Po delší době se na západ Čech alespoň na chvilku vrátí jejich někdejší spoluhráč Leoš Petrovský. I on po sezoně mění dres, z Azoty-Pulawy míří do německého Bergischer HC.

Ještě předtím je ale čeká složitá kvalifikační mise, na jejímž konci má být postup na Euro do Chorvatska. Češi mají svoji kvalifikační skupinu nadějně rozehranou.

Zatím jsou na prvním místě, i když jen zásluhou lepšího skóre. Jenže - všechny čtyři celky (ještě Ukrajina, Makedonie a Island) mají zatím shodně čtyři body, rozhodovat se tedy bude až v červnovém finiši. Český tým hraje ve středu 14. června od 18.10 hodin v Brně proti Islandu a celou kvalifikaci zakončí o čtyři dny později na známé horké půdě v makedonském Skopje.

„Moc se na reprezentační vrchol sezony těším, ještě v nás pořádně nedoznělo ani to důležité vítězství s Ukrajinci, ale už myslíme na Island a Makedonii. Navíc domácí zápas v Brně? To je vždycky něco úžasného. Doufám, že hala bude opět zaplněná a že v tom pověstném červeném pekle zápas s Islandem zvládneme,“ hlásil Leoš Petrovský.

Jen pár dnů před zápasem se k výběru trenérů Filipa a Kubeše přidají legionáři z Francie (Linhart, Jurka a Stehlík) a Německa (Babák, Bečvář, Mrkva nebo Horák), které ještě čeká závěr ligových soutěží.

„Toho času, kdy budeme mít tým kompletně pohromadě, je tam zase hodně málo. O to větší význam mají i ty čtyři dny v Plzni. A je to důležité i s ohledem na budoucnost týmu. Další zkušenosti získají hráči, kteří se s prostředím národního týmu seznamují,“ doplnil Filip.

Snad se jeho tým odrazí z Plzně až na Euro do Chorvatska.