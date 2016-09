Smečař Galabov je zpět v přípravě Liberce, Veselý jde na operaci

Absence Veselého, 30letého hráče s bohatým zkušenostmi ze zahraničních soutěží i z národního týmu, v bojích o Evropu je způsobena zejména potížemi s kolenem. „Ano, Jakub měl určité zdravotní problémy, proto nebyla jiná volba,“ uvedl Miguel Falasca, jenž dal ve svém konečném výběru před mladým Galabovem přednost Bartošovi, Džavoronokovi, Michálkovi a Zmrhalovi.

V reprezentaci naopak zůstaly liberecké opory nahrávač Jakub Janouch a blokař Libor Leikep.

Po dvou přípravných zápasech v Německu už budou české volejbalisty čekat ostré kvalifikační bitvy. První turnaj odehrají od 15. do 17. září v Rumunsku, ve druhém se představí na domácí palubovce v Městské hale v Jablonci nad Nisou od 23. do 25. září. Postupně se střetnou s Makedonií, Rumunskem a Estonskem. Nejlepší tým po dvou turnajích postoupí přímo na ME, druhý bude mít ještě šanci na postup v říjnovém dodatečném kole kvalifikace.

Kádr Dukly v přípravě se plní

Letní příprava českých šampionů z posledních dvou let neprobíhá ani zdaleka ideálně. Kvůli zraněním a účasti v reprezentačních výběrech se na úvodním tréninku Liberce sešlo 8. srpna jen šest volejbalistů – libero Kopáček, smečaři Správka, Ducháč, blokař Staněk a univerzálové Patucha, Kramar a toto sexteto se připravovalo pod vedením asistenta Merty a kondiční trenérky Dymlové. Hlavní kouč Michal Nekola je totiž Falaskovým asistentem u reprezentace.

„Není to samozřejmě nic příjemného, ale teď už to vypadá důstojněji,“ podotkl Pavel Šimoníček, ředitel libereckého klubu. „Zpět je Galabov, z juniorského národního celku se vrátili nahrávač Piskáček a libero Kunc a z dorostu jsme do áčka zařadili smečaře Kroužka.“

Špatně to naopak vypadá s blokařem Veselým. Zkušeného hráče, jenž se po letech vrátil v létě do Dukly, totiž čeká po dlouhém reprezentačním kempu operace kolena. „Předběžná vyšetření ukázala, že by mělo jít o standardní zákrok. Do přípravy by se mohl zapojit tak za měsíc a jeho start do sezony by neměl být ohrožený,“ věří Šimoníček.

Podobná situace panuje také u slovenského smečaře Tomáše Kriška, jenž se rovněž v rekonvalescenci po operaci kolena. Kromě těchto dvou hráčů chybí aktuálně Dukle už jen reprezentanti Janouch s Leikepem.

Před týdnem měli drobné zdravotní problémy i Patucha, Kramar, Správka a Ducháč, ale všichni už jsou v plné přípravě.

Herní prověrka čeká volejbalisty Dukly na konci září, kdy budou ve své hale pořádat mezinárodní turnaj.