Venus vs. Petra. Nervák jako od Hitchcocka. Kus, jaký New York miluje

„Williamsová vede čtyři tři. Poslední set.“ Rozhodčí Marija Čičaková musela se svým hlášením posečkat, poněvadž by jí asi ani mikrofon a mohutné reproduktory nepomohly přehlušit křičící dav.

Petra Kvitová před chvílí vyrobila osmou dvojchybu a nechala Venus Williamsovou dotáhnout z 3:1 na 3:3. Následně si Američanka snadno podržela podání a otočila na 3:4. Diváci se mohli pominout.

Češka se sklesle šinula na židličku. Průběh čtvrtfinále US Open se otočil proti ní. Jenže ještě nebyl konec. Zdaleka ne.

Skloněná hlava, pusa do podkovy

Proti Kvitové stála domácí oblíbenkyně s výrazně namalovanýma očima a velkými zlatými kruhy v uších. Žena statečně zápolící se Sjögrenovou chorobou napadající obranyschopnost těla.

Čerstvá teta. Účastnice dopravní nehody, při níž na jaře zemřel člověk. Majitelka sedmi grandslamových titulů a největšího počtu vítězství na největších letošních akcích. V Melbourne a Londýně podlehla až v utkání o titul, v Paříži se protáhla do osmifinále.

Kvitová se mohla opřít o vzájemnou bilanci 4-1 a sebedůvěru vyztuženou předchozími newyorskými výkony. Připravovala se na tuhý boj. A nemýlila se.

Na vstup do utkání si její příznivci tentokrát nemohli stěžovat. Záhy vedla 3:1. Jenže potom na ni sedla krize. Získala jen 5 z dalších 25 bodů.

Příliš kazila. Publikum spíš udiveně hučelo, než jásalo nad vývojem skóre na obřích LED obrazovkách: 3:2, 3:3, 3:3, 3:5, 3:6.

Řeč těla svědčila o pocitech Kvitové. Skloněná hlava, svěšená ramena, pusa ohnutá do podkovy. Nazlobeně se praštila rámem rakety do podrážky.

Pojď! Jedeš, vole!

Hned v úvodu druhé sady spáchala další dvojchybu a nad její budoucností na US Open se smrákalo. Podání si však uchránila a vzápětí se trhla na 2:0, když trefila bekhend po lajně.

Po při pokaženém forhendu jí vyletěla raketa, opět se ukázalo, že ji ještě netřímá s dřívější silou. Mozek však šlapal naplno. Nic nebalím!

Nevykolejila ji ani přestávka na zatažení střechy, když se začala na Queens shůry snášet vláha. Ve dvou gamech se Williamsové vysmekla ze stavu 15-40. V důležitých chvílích se jí povedl servis, a tak bylo po 87 minutách srovnáno 3:6, 6:3.

Přestože z ní nečišela jistota jako v partiích s Cornetovou, Garciaovou a Muguruzaovou, zuřivě se rvala. Hlasitě slavila získané „fiftýny“, pleskala se do stehna, očima čerpala podporu ze své lóže.

Její nejbližší parťáci Jiří Vaněk s Davidem Vydrou zaplesali, když dvěma křížnými bekhendovými returny brejkla Williamsovou na 2:1. Prohrabovali si vlasy, hladily nosy a zatínali pěsti: „Pojď. Jedeš, vole!“

České naděje v americkém kotli ještě víc okřály, když Kvitová při svém podání pěti body za sebou otočila z 0-40.

3:1! Že by se prvně v životě podívala do semifinále newyorského superpodniku? Že by osm měsíců po operaci pořezané levačky zaútočila na blyštivou trofej? Že by?

Příliš hluboká propast

Atmosféra na centrkurtu se stávala čím dál třaskavější. Drtivá většina obecenstva, v němž trůnili například politik John Kerry či bývalý komisionář NBA David Stern, si úpěnlivě přála, aby se Williamsová zvedla.

Citově nejvíce angažovaní jedinci si skrývali tváře v dlaních, teatrálně se chytali za hlavu a spínali ruce. Tenisově méně vzdělaní nezdvořáci volali „Venus!“ v okamžiku, kdy si Kvitová nadhazovala míč při podání. Jiní tleskali po jejím prvním zkaženém servisu.

Češka se nenechala rozhodit. Čistými hrami rázně dotáhla na 4:4 a 5:5. Mezi nimi se v desetiminutovém gamu pokoušela prolomit podání Williamsové. Jenže přes veškerou snahu se neprotloukla ani k brejkbolu. Snad jí scházela úderová jistota, možná trocha odvahy. V předchozích třech vzájemných partiích veteránku v napínavé koncovce třetího setu přemohla - dvakrát 7:6 a jednou 7:5.

Tentokrát ovšem v nerváku jako od Hitchcocka v rozhodujících momentech lépe obstála Williamsová.

Když se ocitla v úzkých vypálila servis třeba rychlostí 192 kilometrů za hodinu. V tie-breaku spěšně unikla z 1:1 na 1:6. Z tak hluboké propasti se Kvitová nemohla vydrápat.

Po jejím posledním autu Ashe Stadium vybuchl radostí. Právě taková dramata s happyendem New York zvlášť zbožňuje. Na sociálních sítích se rojily pochvaly pro obě sokyně.

„Cítila jsem podporu každého z vás, děkuju,“ prohlásila teta Venus do mikrofonu. „Je úžasné, že se Petra dokázala vrátit po tom, co se jí přihodilo. Doufám, že se ještě střetneme v podobných zápasech. Přeju jí spoustu vítězství a titulů.“

V semifinále narazí na krajanku Sloane Stephensovou. Taky ve druhé půlce pavouka se na domácím mistrovství mohou utkat Američanky. Madison Keysová potřebuje zdolat Estonku Kaiu Kanepiovou. A Coco Vandewegheové stojí v cestě světová jednička Karolína Plíšková.

Ještě jedna Češka tedy má příležitost americkou nadvládu překazit.