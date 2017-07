Voráčová: Wimbledonské semifinále ve čtyřhře každý týden nehrajete

Na prestižním okruhu WTA Tour vyhrála 11 turnajů ve čtyřhře, nejvíce se však Renáta Voráčová zviditelnila díky postupu do semifinále letošního Wimbledonu s Japonkou Makoto Ninomijaovou.

„Semifinále Wimbledonu nehrajete každý týden,“ zářila 33letá tenistka z Hvozdné. „Především jsem spokojená s tím, jak jsem za pomoci mého tým zvládla celé dva týdny,“ zmínila trenéra Libora Šuberta a psycholožku Eva Šauerovou.

Od finále vás dělilo pár míčů. Co rozhodlo?

Byly to dva míče, ale takhle to nejde brát. Odehrály jsme výborný turnaj, užily jsme si každý zápas a v semifinále měly více štěstí soupeřky, což asi rozhodlo.

S Makoto Ninomijaovou jste hrály teprve druhý turnaj. Čím jste si tak sedly?

Jde vždy o to, abych si s hráčkou rozuměla na dvorci i mimo něj. Před Wimbledonem jsme si nedávaly žádné výsledkové cíle, ale chtěly jsme předvést, co v nás je.

Zatím bylo vaším maximem na grandslamech osmifinále. Doufala jste, že by mohl ještě přijít takový úspěch?

Kdybych nevěřila, že stále můžu překonávat své maxima z minulých let, tak už bych dávno skončila a nedávala bych do tréninků a přípravy veškeré úsilí a snahu.

Povzbudilo vás to hodně do dalších turnajů?

Ano, můžu upřímně říct, že mi to dodalo další impulz do mé přípravy na další část sezony.

Podle výsledků je Wimbledon vaším nejoblíbenějším grandslamem. Souhlasíte?

Řekla bych, že na to určitě po letošku aspiruje. (úsměv)

V žebříčku jste nejvýše za 17 let. Je letošní sezona nejúspěšnější?

Nad tím jsem vůbec nepřemýšlela. Je přibližně v polovině a hodnotit ji budu až po posledním turnaji v roce.

Letošní deblové partnerky Renáty Voráčové Demi Schuursová (Nizozemí)

Asia Muhammadová (USA)

Annika Becková (Německo)

Akiko Omaeová (Japonsko)

Raquel Atawová (USA)

Raluca Olaruová (Rumunsko)

Chia-Jung Chuangová (Tchaj-wan)

Galina Voskobojevová (Kazach.)

Makoto Ninomijaová (Japonsko)

Oksana Kalašnikovová (Gruzie)

Pár dnů po semifinále jste se musela přesunout do Bukurešti na antuku. Jak náročné je přepnout?

Kdybych hrála pouze za sebe, tak pravděpodobně turnaj v Bukurešti vynechám, ale přihlášky na tento turnaj byly před 14 dny, kdy nevíte, jak dlouho budete v soutěži na grandslamu. Pokud bych se rozhodla po semifinále ve Wimbledonu Bukurešť odhlásit, tak moje deblová partnerka na tomto turnaji již nikoho nesežene a nemůže bojovat o body a lepší postavení v žebříčku. Náročné to rozhodně je, ale zkusím se s tím poprat a zkusím odevzdat na dvorci zbytek sil, co mi po Wimbledonu zůstal.

V Bukurešti budete hrát letos už s desátou partnerkou. Podle čeho si je vybíráte?

O to se stará můj dlouholetý trenér Libor Šubert a ten má většinou dobrý cit. Já se soustředím především na co nejlepší hru na dvorci.

Už víte, s kým nastoupíte na US Open?

Trenér teď řeší pár variant. Ale konkrétní jméno zatím jasné není.

Dvouhru už prakticky nehrajete. Znamená to, že se budete soustředit už jen na debla?

Ano, po těžkém zranění ruky před dvěma lety na US Open jsem dala na doporučení kvalifikovaných lékařů a věnuji se pouze čtyřhře.