Pilot Šonka kraloval v Portu a vede průběžné pořadí Air Race

Oba čeští piloti zvládli bez problémů úvodní kolo, v němž shodně vyřadili francouzské soupeře. Šonka porazil Francoise Le Votta, Kopfstein Nicolase Ivanoffa. Ve čtvrtfinále přešel vítěz úvodního závodu sezony v Abú Zabí přes Japonce Jošihideho Moroju, který dostal vteřinovou penalizaci, Kopfstein nestačil na dosavadního lídra seriálu Kirbyho Chamblisse z USA.

Ve Final Four už ale Američan nestačil na Šonku, který ho porazil nejrychlejším časem dne (1:07,229). Český pilot pak vyhrál i nad McLeodem, který nakonec skončil potřetí v řadě na druhém místě, a Australanem Mattem Hallem.

„Mám ohromnou radost. Po kvalifikaci jsem trochu znejistěl, protože se mi nepodařilo zaletět to, co jsem chtěl, ale v závodě šlo vše skvěle. Díky moc celému týmu, teď bude čas to trochu oslavit a odpočinout si,“ radoval se Šonka, jenž vedle dvou výher stál v této sezoně na stupních vítězů ještě v japonské Čibě, kde byl v červnu třetí za Kopfsteinem.

„Už za čtrnáct dní se ale letí další závod v Německu a my se na něj musíme co nejlépe připravit. Přijede hodně českých fanoušků a nechceme je zklamat,“ dodal.

Příští závod je na programu 16. a 17. září na Lausitzringu, o měsíc později seriál vyvrcholí v Indianapolisu.

Martin Šonka byl hostem Rozstřelu: