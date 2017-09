Porto? Jako v Japonsku. Šílenství, popisuje Kopfstein zájem fanoušků

Před více než půl milionem fanoušků, kteří v Portugalsku závod sledovali, znovu pronikl Petr Kopfstein mezi osmičku nejlepších. Pak jej však zastavil Američan Kirby Chambliss.

„Nezastírám zklamání, doufali jsme v postup do finále, ale Chambliss má letos skvělou sezonu. Bohužel jsem zvolil příliš konzervativní stopu, což nás stálo postup. Bojů o bednu se ale nevzdáváme a bojujeme dál,“ říká Petr Kopfstein.

Do Porta se mistrovství světa vrátilo po osmi letech a šampionát hned první den přilákal přes čtvrt milionu diváků, kteří zaplavili oba břehy řeky Doura. Přestože svítilo slunce a bylo teplé počasí, piloty trochu trápil vítr na závodním letišti. Japonec Jošihide Muroja dokonce při přistávacím manévru poškodil letadlo a jeho tým noc před kvalifikací strávil jeho opravou.

Tisíce fanoušků nejrychlejšího motorsportu planety obklopily piloty už během páteční autogramiády. „Takové ‘šílenství’ jsme zažili pouze v Japonsku, diváci jsou skvělí, závod ještě ani nezačal a nám už téměř došly podpisové karty,“ říká na adresu poblázněného publika Petr Kopfstein.

Karlovarský pilot celý víkend létal vynikající časy. Z kvalifikace šel do závodu ze čtvrtého místa, což mu v Round of 14 přiřadilo Francouze Nicolase Ivanoffa. Český závodník mu nadělil téměř půl vteřiny a v klidu postoupil do dalších bojů.

V nich narazil na jednoho z nejtěžších soupeřů, jaké mu los mohl přidělit, dosavadního lídra šampionátu Kirbyho Chamblisse, na kterého Petr Kopfstein nestačil a jeho cesta skončila ve čtvrtfinále.

Druhý z českých pilotů v seriálu Martin Šonka se v Portu dostal ještě dál než karlovarský pilot. V úvodním kole porazil Francoise Le Votta, ve čtvrtfinále přešel vítěz úvodního závodu sezony v Abú Zabí přes Japonce Jošihideho Muroju, který dostal vteřinovou penalizaci a ve Final Four zalétl Šonka nejrychlejší čas dne (1:07,229).

Vyhrál tak nad Kopfsteinovým přemožitelem a dosavadním lídrem seriálu Američanem Kirby Chamblissem i nad Kanaďanem Petem McLeodem, který nakonec skončil potřetí v řadě na druhém místě, a Australanem Mattem Hallem.

„Mám ohromnou radost. Po kvalifikaci jsem trochu znejistěl, protože se mi nepodařilo zaletět to, co jsem chtěl, ale v závodě šlo vše skvěle. Díky moc celému týmu, teď bude čas to trochu oslavit a odpočinout si,“ radoval se Šonka, jenž vedle dvou výher stál v této sezoně na stupních vítězů ještě v japonské Čibě, kde byl v červnu třetí za Kopfsteinem. „Martinovi gratuluju!“ vzkázal Šonkovi karlovarský pilot po vítězství v Portu.

Druhý triumf v sezoně Red Bull Air Race teď Šonku posunul dva závody před koncem do čela průběžného pořadí. Před druhým McLeodem vede o čtyři body.

Šance získat další body budou mít oba čeští piloti už za čtrnáct dnů na okruhu v německém Lausitzringu. Pro jejich fanoušky to bude vynikající příležitost vidět atraktivní závod, ve kterém piloti létají téměř čtyřsetkilometrovou rychlostí jen několik metrů nad zemí, na vlastní oči, okruh totiž leží pouze 130 kilometrů od českých hranic.

Poslední závod se koná v polovině října ve Spojených státech na ikonickém okruhu v Indianapolis.