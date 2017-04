Rallye Šumava ovládl potřetí za sebou Kopecký před Pechem a Černým

„Nebyl to jednoduchý závod, ale jsem rád, že naše vítězná série pokračuje. Za to patří velký díl Pavlovi (Dreslerovi - spolujezdci) i týmu, protože odvádíme špičkové výkony,“ uvedl Kopecký pro mediasport.cz.

Pětatřicetiletý jezdec vyhrál Rallye Šumava stylem start - cíl. Do vedení se dostal hned v první páteční rychlostní zkoušce a první místo už neopustil. Neuškodila mu ani patnáctisekundová penalizace, trestné sekundy navíc dostali i Pech s Černým.

„Závod byl složitý. Hodně to klouzalo a zdejší černé asfalty jsou specifické. Člověk si na to musel dát pozor,“ řekl Kopecký, jenž se čtvrtou výhrou na Šumavě vyrovnal Pechovi a Leu Pavlíkovi. „Venca je tady domácí, takže pokud se tady příští rok utkáme, určitě se bude snažit urvat pátou výhru na svou stranu a my na svou. Samozřejmě ale, že to těší,“ uvedl člen mladoboleslavského továrního týmu.

Zatímco o výhře Kopeckého v 52. ročníku soutěže nebylo pochyb, o druhé místo se bojovalo. V pátek na tom byl lépe Černý, v sobotu jej ale Pech i díky třem nejrychlejším časům v erzetách předstihl. V cíli oba jezdce dělilo 25 sekund.

„Je to super. Povedl se nám závěr na vodě. Na vodě jsme testovali a vyšlo nám nastavení. Při prvních průjezdech jsme neměli správné pneumatiky, ale za stálého deště se nám opravdu dařilo,“ řekl Pech, jenž byl druhý i na předchozí Valašské rallye a patří mu druhé místo i v MČR. „Šance bojovat s továrním týmem je vždy, teoretická. Praktická ale ještě bude chvilku trvat,“ dodal zkušený jezdec, jenž před začátkem sezony přesedl z dvojkolky porsche do vozu Ford Fiesta R5.

Šampionát bude pokračovat třetím dílem 19. a 20. května, kdy se pojede Rallye Český Krumlov.

Rallye Šumava Klatovy 2. závod seriálu TrueCam mistrovství ČR v automobilových soutěžích 1. Kopecký, Dresler (Škoda Fabia R5) 1:19:34,5, 2. Pech, Uhel (Ford Fiesta R5) -47,1, 3. J. Černý, Černohorský (Škoda Fabia R5) -1:12,5, 4. J. Szeja, M. Szeja (Pol./Ford Fiesta R5) -2:06,7, 5. J. Dohnal, Ernst (Ford Focus WRC) -2:38,0, 6. Tarabus, Machů (Škoda Fabia S2000) -3:00,2, 7. M. Vlček, Žáková (Ford Fiesta R5) -3:00,9, 8. Štajf, Rajnoha (Škoda Fabia R5) -4:12,2.

ZÁBĚRY Z 1. ETAPY