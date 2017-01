Co čekám? Plány se nechci stresovat, říká soutěžní jezdec Kopecký

Nijak neskrývá, že začít svoji sedmnáctou sezonu v rallye právě tímto podnikem, je pro něj hodně prestižní záležitostí. Rallye Monte Carlo totiž Jan Kopecký považuje za jeden z nejobtížnějších závodů, na jejichž start se může postavit.

„Je to loterie a pro mě asi nejtěžší závod, který můžu jet,“ říká zanedlouho pětatřicetiletý závodník, který začíná počítat už třetí stovku rallyeových závodů, na jejichž startu stál.

V Monte Carlu to naposledy bylo před šesti lety, tehdy závod patřil do seriálu Intercontinental Rally Challenge (IRC), o body do světového šampionátu Kopecký v Monte Carlu naposledy bojoval přesně před deseti lety.

V čem je podle vás tak těžká?

Nevyzpytatelným počasím a hlavně volbou pneumatik. To je doslova loterie.

Co od vstupu do nového ročníku očekáváte?

Já vůbec nic, zatím nemám od týmu potvrzené žádné jiné závody v mistrovství světa. Hlavně chci zajet co nejlépe a závod si užít. Nějakými plány a úvahami se nechci stresovat.

V Rallye Monte Carlo nejste žádným nováčkem, odjel jste řadu ročníků, když závod mistrovství světa tam pojedete po deseti letech. Jak jste na tom se znalostí tratě?

V tomhle ročníku nic moc. Já to znám kolem Valence, kde jsem závodil, ale letos se jede hlavně kolem Gapu, kde to najeté nemám. Kromě dvou rychlostních zkoušek kolem Nice je pro mě všechno prakticky nové.

Dá se na to nějak připravit?

Něco málo lze zjistit pochopitelně na internetu, ale jinak až na místě.

V prosinci a i teď v lednu jste ve Francii byli testovat, co vám to ukázalo?

To, co můžeme čekat, tedy hlavně proměnlivé počasí. Tehdy byl jen lehčí poprašek sněhu, předpověď mluví o tom, že by teď sněhu mělo být víc.

Vaším stájovým kolegou v barvách Škody Motorsport bude Nor Andreas Mikkelsen, jak se na obnovenou spolupráci s ním těšíte?

Známe se z IRC, kde jsme spolu závodili a kde jsem někdy měl za úkol mu i pomáhat. Je to výborný parťák a hlavně také skvělý závodník, ostatně tři třetí místa v posledních třech letech v konečném mistrovství mistrovství světa mezi vozy WRC o mnohém svědčí.

Říkal jste, že v mistrovství světa máte zatím potvrzené jen Monte Carlo, jaký další program vás letos čeká?

Stoprocentně prakticky celý český šampionát, kde chceme získat třetí titul v řadě, což bylo strašně fajn. Nevím o nikom, komu by se podařilo titul obhájit dvakrát. Navíc jsme s R5 v domácím mistráku ještě ani jednou neprohráli, to je z říše snů.

Jak těžké bude domácí titul obhájit?

Asi těžší než loni, ale o to to bude zajímavější. Hlavně Vašek Pech s novým autem bude velmi silný, na tohle se opravdu těšíme.

Startujete v rallye už svoji sedmnáctou sezonu, za tu dobu jste nasbíral dvě stovky startů a začínáte třetí. Co vám říká ohlédnutí za dosavadní částí kariéry?

Že to strašně rychle uteklo, je to až neskutečné, že už je to tolik roků, co to jezdím.

Vzpomenete si ještě na svůj první závod?

Vzpomínám si na něj velmi dobře, jeli jsme tenkrát svůj první závod sezony Šumavu a je možná trochu paradox, že podmínkami se to možná bude rovnat tomu, co nás může potkat na Monte Carlu. Tam jsme tehdy také jeli první den na asfaltu, pak přes noc napadl sníh a druhý den se už jelo jen na něm.