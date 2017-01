Ztracen na Dakaru. Syn Železné lady prožil před 35 lety napínavé chvíle

Je to přesně 35 let, co se Rallye Dakar intenzivně řešila i v Downing Street 10. A co kvůli ní vzlétly i vojenské letouny tří států. V poušti se totiž ztratil Mark Thatcher, syn Železné lady.