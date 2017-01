Hromy, blesky, kroupy.... A potom potkaly Klymčiwa nesnáze v dunách

Celkově je nyní v závodě již 14., přičemž za vedoucím Španělem Barredou zaostává o -1:04:44 hodiny.

V úvodní části erzety měl přitom obrovské problémy. „Spadl jsem do kaňonu v dunách a po dešti nešlo vyjet. Myslel jsem, že jsem skončil,“ líčil patálie na svém facebookovém profilu.

David Pabiška z Barth Racing se svojí KTM včera obsadil v etapě 51. místo a díky tomu si polepšil i celkově. Zároveň vedl maratonskou kategorii. Zbývající jezdci jeho st áje, motorkář Rudolf Lhotský a čtyřkolkáři Josef Macháček a Zdeněk Tůma, se stejně jako Klymčiwův kolega, motocyklista Petr Vlček, před uzávěrkou strany do cíle nedostali.

Josef Macháček do čtvrté etapy vyrážel už jako třetí čtyři a půl minuty po prvním čtyřkolkáři. O den dříve totiž zaznamenal z krajských účastníků slavné rallye největší progres - bronz v etapě ho katapultoval na šesté místo v celkovém pořadí.

„Nahoře to nebylo jednoduchý, začalo krápat, takže jsme si všichni brali pláštěnky. Pak jsem se rozjel a měl jsem plný klín krup, takže teploty musely být hodně nízko,“ popisoval pětinásobný vítěz kategorie „quad“.

Bouřka v nejvyšších partiích etapy všechny pořádně vyděsila. „Ty blesky byly úplně jiný, než je známe doma. Byli jsme vysoko a měl jsem chuť se na to vykašlat. Každý jsme byli potencionální cíl blesku. Na těch pár, co jsem viděl, jsem si mohl sáhnout. Takže jsem se taky bál. To, že to někoho zasáhne, jsem ale nečekal,“ řekl Macháček. Krajně nepříjemný zážitek postihl slovenského motocyklistu Ivana Jakeše; naštěstí vyvázl bez větší újmy.

V dnešní páté etapě budou dakaristé závodit po bolívijské náhorní plošině Altiplano. Délka etapy z Tupizy do Orura činí pro motocykly a čtyřkolky dohromady 692 kilometrů, přičemž 447 kilometrů představují měřené úseky. Cestu rozmanitým terénem na závěr „erzety“ zpestří dvě sekce s písečnými dunami.