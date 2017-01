Byl to očistec, ale jsem šťastný, přiznal Loprais v cíli Rallye Dakar

„Moje pocity? Určitě radost a štěstí, že jsme tady. První polovina závodu, to byl očistec. Byl to určitě jeden z nejtěžších Dakarů, které jsem kdy absolvoval. Ve druhé půlce to bylo pěkné. Dostat se ze čtrnácté pozice na sedmou je pro nás víc než úspěch a je to takové zadostiučinění po těch problémech, které jsme si zažili,“ byl spokojený Aleš Loprais, jenž utvořil posádku s Janem Tománkem a Jiřím Strossem.

„Letošní Dakar řadím mezi ty nejúspěšnější, protože dostat se do první desítky, ještě po takových problémech, je úspěch. Škoda jen zkracování tras poté, co jsme se zbavili technických potíží. Přišli jsme o možnost posunout se ještě výše,“ litoval navigátor Tománek.

Další posádka Buggyry s pilotem Martinem Kolomým obsadila konečné 15. místo. „Letošní ročník byl pro nás hodně zajímavý. Měli jsme hodně technických závad, rušily se etapy, takže nic jednoduchého. Máme ale obě auta v cíli. Myslel jsem si, že na tom budu s novým autem lépe, předpokládal jsem, že nastanou nějaké dětské nemoci, ale že nám to až takhle posune čas, to mě mrzí. Jsem ale samozřejmě rád, že jsme v cíli a zdraví,“ uvedl Kolomý, jenž si dojel i pro etapové vítězství. Ovládl hned první etapu na Dakaru a chvíli tak dokonce vedl celou soutěž.

Také druhá severočeská stáj MKR Technology přivezla oba své kamiony do cíle. De Baar byl se svým renaultem dvacátý, van den Brink s roudnickým palubním mechanikem Danielem Kozlovským dojeli na 34. místě. „Neskončili jsme sice tak, jak jsme si přáli, ale musíme si z letošního Dakaru vzít jen to nejlepší, abychom mohli být ještě lepší. Vím, že na to máme. Až se to jednou sejde, bude to pecka,“ vzhlíží k budoucnosti Mario Kress, autor projektu MKR Adventure.

VIDEO: Lopraisovi bylo zle, přesto se posouvá na sedmé místo Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

VIDEO: Loprais jel jen po přední nápravě. Průběžně je desátý Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu