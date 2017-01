Úvod Dakaru: Macháček dojel devátý, Klymčiw ve třetí desítce

Čas se závodníkům měřil na úseku dlouhém jen 39 kilometrů krátce po výjezdu z paraguayské metropole Asunciónu, automobily i kamiony startovaly později.

Klymčiw, který musel loňský ročník slavné soutěže vynechat kvůli pádu a vážnému zranění, ztratil dvě minuty a 41 sekund na francouzského vítěze etapy Xaviera de Soultraita.

„Dojel jsem na 20. kilometru kluka, co startoval dvě minuty přede mnou, ale nepustil mě. Ztratil jsem hodně času. Takže jsme si to v cíli vysvětlili, že takto by se chovat neměl. Trať byla extrémně nebezpečná, bylo tam strašně moc neoznačených děr, bylo to na zabití,“ řekl Klymčiw na své facebookovém profilu.

Do první padesátky se z šestice českých motocyklistů vešel ještě pětačtyřicátý David Pabiška.



Osmapadesátiletý Macháček, pětinásobný vítěz kategorie čtyřkolek, dokončil první etapu s dvouapůlminutovým odstupem za vítězným Brazilcem Marcelem Medeirosem na devátém místě. Další český jezdec Tomáš Kubiena byl třináctý.

Cíl úvodní etapy je už za argentinskými hranicemi ve městě Resistencia.