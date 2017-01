Kolomý nechtěl s tatrou riskovat v prachu a přišel o vedení na Dakaru

Do vedení se dostala nizozemsko-česká posádka Martin van den Brink, Daniel Kozlovský, Marcel Blankestijn s kamionem Renault, který postavil český tým MKR Technology.

„Je to parádní. Venku bylo neuvěřitelné vedro a v kabině jsme se doslova pekli, ale mám ten pocit, že čím náročnější jsou podmínky, tím lépe Martin dokáže jet. Ve dvou dnech dvě česká pódia. Nebylo by špatné v takové bilanci pokračovat,“ uvedl Kozlovský.

Až tak spokojený nebyl Aleš Loprais, jenž stejně jako Kolomý bojoval s nefunkčním „hlídačem“ maximální rychlosti a bál se penalizace za její překročení. „Moc nám to nešlo. Hodně se prášilo. Bylo to o přežití a to se nám povedlo,“ řekl Loprais, jenž klesl na 11. místo. Stejně jako Kolomý ; nakonec žádnou penalizaci nedostal.

Třináctý už je Martin Macík mladší. „Tohle už byla klasická Argentina, jak ji známe. Jen trochu teplejší než bývá zvykem. Mastili jsme to stočtyřicítkou všude, kde se dalo. Technika fungovala na jedničku, takže jsme postupně předjížděli auta před námi,“ uvedl mechanik Michal Mrkva.

Jediný Čech v kategorii automobilů Martin Prokop je po úterní etapě patnáctý, musel však řešit velké problémy s vozem. Motor nově postaveného fordu se přehříval a zkušený jezdec přiznal, že byl rád, že dojel do cíle.

„Zjistilo se, že motor stávkoval a přehříval se kvůli poškození chladícího systému. Voda byla na 130 stupních a olej přes 160. Doufáme, že motor není moc načatej a zvládne to. Dnes se škrábeme do nadmořské výšky 5000 metrů, takže ho budeme dost potřebovat,“ uvedl Prokop na facebooku.

Na pozici nejlepšího českého jezdce v kategorii čtyřkolek se posunul Tomáš Kubiena, který je průběžně sedmý se ztrátou necelých 13 minut na nejrychlejšího Pabla Copettiho z Argentiny.

„Jsem šťastný. Mám za sebou dobrý úvod premiérového startu na Dakaru. Bylo to ale hodně náročné, zejména prvních 39 kilometrů. V druhé etapě se mi vedrem doslova vařil benzín,“ uvedl jezdec týmu Moto Racing Group.

Pětinásobný vítěz čtyřkolek Josef Macháček klesl na 15. místo, výsledky ale zatím neřeší. „První pořádná dakarská etapa, na které se bude muset navigovat, je na programu ve středu. Důležité je, aby nám vydržela technika. Je to o tom, aby se etapy dokončovaly. Na soupeře v této chvíli nekoukám a soustředím se sám na sebe,“ řekl devětapadesátiletý jezdec.

Mezi motocyklisty je na tom nejlépe Ondřej Klymčiw, jenž figuruje na 21. místě. Závod již skončil pro Lukáše Kvapila, který se zranil při pádu a na ošetření do bivaku jej dopravil vrtulník. „Lukáš nejprve pomáhal jinému závodníkovi, který byl v bezvědomí. Bohužel o několik kilometrů dále na rozbité trati sám havaroval,“ uvedli zástupci týmu Big Shock Racing. Kvapil má poraněný nos a rameno.

Stoprocentně fit není ani David Pabiška, kterému poranil nohu vytékající benzín z nádrže. „Myslel jsem, že to vzdám, protože to bylo velmi nepříjemné. Mám tam velký flek a je to dost bolestivé. Dakar je tak dlouhý, že se to do konce určitě zahojí,“ řekl Pabiška, který startuje na Dakaru podesáté. V průběžném pořadí mu patří 35. pozice.