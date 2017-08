Pořadatelé krumlovské rallye: Malonty kvůli novému asfaltu nezrušíme

Na 30 kilometrech jezdce i jejich auta prověří úzká a klikatá cesta, řada horizontů, těžké technické úseky v lesích nebo místy hodně rozbitý asfalt, kde se jezdí hodně rychle. I přesto se většina závodníků shoduje, že zkoušku vedoucí až k česko-rakouským hranicím milují.

„Malonty neodmyslitelně patří ke krumlovské rallye. Je to nejobtížnější rychlostní zkouška českého mistrovství. Její charakter je zrádný a už malá chyba může mít velký následek,“ podotkl šestinásobný vítěz Rallye Krumlov Roman Kresta.

Teď ale bude nejspíš řada věcí jinak. Celá silnice vedoucí od Malont přes Cetviny až do Rychnova nad Malší postupně dostává nový asfalt. Naposledy silničáři vyspravili díry mezi osadami Tichá, Janova Ves, Cetviny a Bělá. „To je samozřejmě skvělá zpráva pro místní či cyklisty, ale už ne pro závodníky rallye,“ řekl hlavní pořadatel soutěže Pavel Kacerovský z klubu ČK motorsport.

Na novém povrchu, který místy původní silnici ještě rozšířil, teď mohou závodní speciály dosahovat ještě vyšších rychlostí. To je ale pro závodníky paradoxně špatně, protože podle pravidel na zkoušce nesmějí překročit dané limity pro průměrnou rychlost.

Vedení krumlovské soutěže teď přemýšlí, jak se s novinkami vypořádá. „Buď pozměníme trasu zkoušky, nebo snížíme průměrnou rychlost pomocí retardérů. Sice jich už máme na trati dost, jinak to však nepůjde. Ještě vyšší rychlost na trati znamená snížení bezpečnosti posádek i diváků. Po skončení letních prázdnin na Malontech i na ostatních tratích začneme pracovat,“ uvedl Kacerovský.

Řada motoristických fanoušků se ale obává, že na nové silnici se už nepojede vůbec. „Celou zkoušku rušit rozhodně nebudeme. V rallye jsou Malonty pojem,“ ujistil Kacerovský s tím, že ČK motorsport by chtěl mít připravené i schválené nové trasy 46. ročníku populární soutěže na konci tohoto roku.

Místní pomáhají organizátorům

To určitě potěší i samotné závodníky. „Malont by byla škoda, třeba dojezd do cíle je jeden z nejhezčích v celém mistráku. Tam se nám všem vždycky dobře závodilo. Ještě jsem novou silnici neviděl, tak nevím, jak moc se třeba změnily poloměry zatáček a podobně. Určitě jsem pro zachování této zkoušky i za cenu určitých omezení,“ zmínil závodník Václav Pech, který v Českém Krumlově slavil čtyři vítězství. S Pechem souhlasí i Kresta.

Na zkoušku Malonty si za léta závodění zvykli i místní obyvatelé. Proto také každým rokem pomáhají organizátorům rallye zvládnout tisíce diváků, kteří se přímo na náves přijdou podívat na rychlé průjezdy soutěžních posádek. „Závodění tu má tradici od sedmdesátých let. Je jasné, že někdy byly i drobné problémy a místní si stěžovali, ale rallye k Malontům neodmyslitelně patří. Jsme rádi, že se u nás závodí,“ přidává místostarosta obce Mojmír Vrzal.

„Ale místní jsou na druhou stranu také rádi, že mají opravené silnice, vždyť ta cesta už byla v hrozném stavu. I když to sice nebyla cesta pro každodenní používání, tak přece jen j i využívá řada chalupářů a hodně cykloturistů,“ doplnil Vrzal.