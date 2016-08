Räikkönen mu předpovídá těžkou havárii, Verstappen ho obviňuje ze lží

Belgický rodák Verstappen, který se ve Spa-Francorchamps stal díky druhému místu v kvalifikaci historicky nejmladším jezdcem v první řadě startovního roštu, v domácím závodě prožil ještě několik dalších těsných soubojů a kontaktů se soupeři a skončil těsně za bodovanými pozicemi jedenáctý. Svým stylem jízdy však vzbudil pořádný rozruch, zejména Kimi Räikkönen mu nemůže přijít na jméno.

Nejvíce rozlobil nejstaršího pilota šampionátu incident v zatáčce Kemmel Straight, kde mu teenager v barvách Red Bullu na poslední chvíli vjel do cesty a Fin musel nejen dupnout na brzdy, ale také vjet do únikové zóny. Jinak by se havárii nevyhnul.

„Jeho jediným zájmem bylo vytlačit mě z trati. Všem jezdcům důvěřuju, Maxovi ne,“ zlobil se exmistr světa ze sezony 2007. „Jsem pro tvrdé závodění a těsné souboje, ale když musím brzdit v plné rychlosti během předjížděcího manévru, je to hodně nebezpečné. S žádným jiným jezdcem se mi tohle ještě nestalo. Byla to jediná možnost, jak se vyhnout kolizi, pokud rychle něco nezmění, dříve nebo později ho potká těžká havárie,“ předpovídá zkušený závodník.

Verstappen se mu však doslova vysmál. Žádnou kritiku si sebevědomý mladík nepřipouští. Možná je v tom po svém otci. Jos Verstappen nikdy nebyl tak úspěšný jako jeho syn, ve formuli 1 měl však pověst neústupného bouřliváka.

„Pokud tohle Kimi řekl, tak je to velká lež. Byl to jen manévr. Bránil jsem svou pozici, pokud se to někomu nelíbí, je to jeho problém. Je mi jedno, kdo co říká. Kdyby bylo něco špatně, komisaři by mě potrestali,“ reagoval Verstappen.

Jeho slova Kimiho Räikkönena moc nepotěšila a dál předpovídá nejhorší. „Možná je opravdu potřeba, aby došlo k nehodě a tou se všechno vyjasnilo, ale doufejme, že ne. To by bylo špatně pro všechny zúčastněné.“