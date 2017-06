Budeme v plné palbě, věří kouč českých ragbistek Beneš

„Po několika letech, kdy jsme vyšli zkrátka ve čtvrtfinále, přes které se nám nepodařilo přejít, bychom chtěli doma uspět,“ prohlásil kouč reprezentačního výběru Daniel Beneš.

„Cíl je jasný. Zvítězit ve čtvrtfinále a bojovat o vyšší příčky,“ potvrdila trenérova slova Sára Lea Exnerová, jedna z opor družstva. „Mistrovství Evropy pro nás znamená vrchol sezony – a o to důležitější, že se odehraje na domácí půdě.

Národní tým je připraven ukázat na hřišti vše, na čem celou sezonu pracoval a co trénoval,“ doplnila kapitánka českého výběru Martina Hlaváčová.

V Ostravě bude bojovat dvanáct družstev rozdělených do tří základních skupin po čtyřech. Češky se dnes utkají s Rumunskem (11.50), Ukrajinou (14.35) a Lotyšskem (17.20).

„Pro postup ze skupiny bude klíčový už první zápas s Rumunskem. Šance jsou vyrovnané a rozhodne to, který tým bude momentálně lépe připravený,“ podotkl Beneš. „My jsme nachystaní kvalitně, stínem v přípravě byla dílčí zranění klíčových hráček. Některé jsme proto nechávali odpočívat, aby byly v plné síle.“ Na souhře by to však podle trenéra nemělo být znát: „Holky se znají, sehranost týmu tím neutrpí. Doma se představíme v plné palbě.“

I proto pomýšlejí české ragbistky vysoko. „Potřebujeme se dostat do čtvrtfinále, kde se už může stát cokoliv. Kdybychom v něm uspěli, mohla by týmu narůst křídla. Mentálně by holky zvedlo hrát o medaile, než kdyby měly hrát o 5. až 8 .místo. Chce to vybudovat si pozici už v základní skupině,“ dodal kouč.