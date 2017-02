Rok a půl nepřemožitelná. Anglie na úvod Six Nations zdolala Francii

V posledním zápase 1. kola letošního ročníku turnaje, který se hraje už od roku 1883, nastoupí v neděli odpoledne domácí Itálie proti Walesu.

Je to rok a půl, v říjnu 2015, co byla Anglie ragbyovému světu pro smích. Na domácím mistrovství světa podlehla Walesu i Austrálii a nepostoupila ze skupiny.

Poté se mužstva ujal australský kouč Eddie Jones a tým jen vyhrává. Loni Anglie suverénně vyhrála Six Nations, v následujících mezinárodních zápasech porazila čtyřikrát Austrálii, jednou Jižní Afriku i Argentinu. Mimochodem, od nástupu Jonese však ještě nehrála s Novým Zélandem...

Six Nations, 1. kolo ANGLIE - FRANCIE 19:16 (9:9)

Pětky: 71. Ben Te'o - 60. Rabah Slimani.

Konverze: 72. Owen Farrell - 61. Lopez.

Trestné kopy: 10., 23. a 55. Owen Farrell, 38. Elliot Daly - 7., 13. a 20. Camille Lopez. SKOTSKO - IRSKO 27:22 (21:8)

Pětky: 9. a 21. Stuart Hogg, 29. Alex Dunbar - 26. Keith Earls, 48. Iain Henderson, 62. Paddy Jackson.

Konverze: 10., 22. a 30. Greig Laidlaw - 49. a 63. Paddy Jackson

Trestné kopy: 73. a 81. Greig Laidlaw - 34. Paddy Jackson.

V sobotu v Londýně se hrál vyrovnaný zápas, hosté z Francie využili dočasného vyloučení Maye a díky trestným kopům se dostali do vedení 9:3. Do půle Angličané srovnali, pak krátce vedli, ale střídající pilíř Slimani první pětkou v zápase po hodině hry poslal Francii opět do vedení - 16:12.

Angličané skóre znovu otočili deset minut před koncem, střídající útočník Ben Te ́o, rodák z Nového Zélandu, si při svém debutu v Six Nations krásně naběhl a proboural se do brankoviště.

„Závěr jsme sehráli fantasticky. Ukázalo se, jak máme silnou lavičku,“ řekl Eddie Jones. „Jinak to nebyl hezký zápas, ale výsledek je krásný.“

Napínavý byl i souboj v Edinburgu. Domácí Skotové potvrdili, že se v posledních dvou letech zlepšují. Perfektně rozhazovali míče do útoku a za necelou půlhodiny položili tři pětky. Ale soupeře nezlomili.

Irové postupně získávali převahu, kterou se měnila v drtivý tlak. Snižovali a po hodině hry skóre otočili. Útoková spojka Paddy Jackson, který v sestavě nahradil zraněnou hvězdu Sextona, položil pětku a následným kopem upravil na 22:21 pro Irsko.

Další obrat ve skóre zařídil domácí kapitán Laidlaw, sedm minut před koncem proměnil trestný kop a Skotové znovu vedli. Zkušeně si pak závěr pohlídali a Laidlaw ještě v nastavení přidal další tři body z kopu.