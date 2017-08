Nadal se vrací na tenisový trůn, Federer v Cincinnati odstoupil

Vítěz patnácti grandslamů Nadal byl naposledy světovou jedničkou v červnu 2014 a na prvním místě vystřídá zraněného Brita Andyho Murrayho. Šanci k návratu do čela pořadí měl i Federer, ten by však musel v Cincinnati dojít do semifinále a jeho španělský rival by nesměl vyhrát jediný zápas.