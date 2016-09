Suvenýr, který neomrzí. Medaili z Ria nosím nonstop, ujišťuje Štěpánek

Už když vešel do místnosti, pronesl: „Přítelkyni mám s sebou.“ Radek Štěpánek k téhle „placce“ chová skutečně vřelý vztah. Na pořádném kusu kovu bronzové barvy se na hraně leskne vyrytý název disciplíny, mix z tenisového turnaje v Riu.

Medaile českému showmanovi téměř přirostla k rukám.

„Nosím ji nonstop, na každém kroku,“ říkal v Praze na setkání s novináři. „Vážně ji mám pořád u sebe. Na to, jak obvykle hrozně moc zapomínám, má tahle medaile speciální péči.“

Lucie Hradecká, Radek Štěpánek a bronz z Ria.

Jak by ne. Štěpánek se nikdy netajil tím, jak moc prožívá chvíle, v nichž reprezentuje Česko. K olympiádě se upnul. A s parťačkou Lucií Hradeckou mezi smíšenými dvojicemi mohli slavit.

„V prvním momentu prožíváte obrovské emoce, pocit štěstí a radosti. S postupem času se přidá to, jakou hodnotu má tahle medaile po zbytek našich životů,“ popisuje s vášní. Byť po Riu zase trávil čas na turnajích, olympijský úspěch nevychladl. Spíš naopak.



„Pro každého sportovce je to vrchol, třešnička v kariéře,“ soudí český veterán, jemuž bude 27. listopadu 38 let. „V paměti mi nejvíc zůstane to, co jsme v Riu za čtrnáct dní prožili. Medaile, úspěchy i neúspěchy. Radosti i slzy. Vzájemná podpora mezi sportovci byla neuvěřitelná,“ oceňuje zpětně.

I proto jej mrzelo, že si nemohl naplno užít oslavy ve vlasti - místo na Lipno mířil bojovat o další body do žebříčku. „Podpora lidí byla obrovská. Pořád je cítit, jak moc olympiádou všichni žili. I po návratu si uvědomuju, jakou má tahle medaile váhu,“ říká.

S parťáky z olympijského týmu se potkal s o to větší radostí, když v minulých dnech absolvovali „děkovné kolečko“: z premiérské rezidence zamířili k primátorce Prahy a odsud na Hrad. „A pak jsme se my všichni z Ria sešli na posezení v uzavřeném kruhu. Bylo skvělé se zase vidět,“ dodal.

Čtěte v úterní MF DNES: Rozhovor s Radkem Štěpánkem o plánech i snech pro zbytek jeho kariéry.

Štěpánek ovšem dobře ví, že příliš mnoho pohledů do minulosti může být pro sportovce smrtící. Jakým směrem se tedy bude jeho kariéra ubírat nyní? „Stále kupředu,“ ujišťuje. „Nehodlám brzdit, nehodlám se uspokojit. Klepu na stovku v singlu a novou výzvou je čtyřhra,“ říká; jeho spoluhráčem se nyní stane Vasek Pospisil, Kanaďan s českými kořeny.

Spolu by rádi dobývali trofeje, v singlu Štěpánka žene meta, kterou dlouhé roky jeho fanoušci považovali za samozřejmost.

„Jenže po loňském zranění jsem ve stovku nemohl ani doufat,“ říká. „Teď jsem na sebe vnitřně pyšný. Podobně, jako když jsem se před lety dostával do světové desítky. Mám v sobě tah a víru.“

A dobře ví, kolik radosti už mu v tenisu tyto dvě vlastnosti přinesly.

Radek Štěpánek měl po zisku medaile s Lucií Hradeckou velkou radost: