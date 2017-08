Štěpánkův recept na dlouhověkost: Zkouším kopírovat Rogera

Do New Yorku, dějiště US Open, si přiletěl zařídit pár formalit a ukázat: „Ještě žiju!“

Rozhodl jste se, že letos už na ATP Tour nenastoupíte. V jakém stavu teď vaše tělo je?

S Márou (kondičním trenérem Všetíčkem) jsme poslední tři týdny makali v Americe. Začal jsem hrát na betonu, nemůžu se mu pořád vyhýbat. Nejdřív 40 minut, třetí týden jsem vydržel hodinu a čtvrt. Udělal jsem obrovský skok.

Čekal jste, že budete fit dřív. Proč se zotavování protáhlo?

Zpomalovali jsme ho uměle. Operovali mě ve středu těla, kolem něj se vše točí. Opatrnost byla namístě.

Měl jste jako cíl nějakou akci, do které jste už chtěl naskočit?

Upínal jsem se k US Open a Davis Cupu, ale nemohl jsem je stihnout. Proto jsme se rozhodli, že se nebudu nikam hnát a dám doléčení čas navíc. Postupně dávkuju trénink, aby si tělo zvyklo. I díky dietě jsem shodil kila nabraná po operaci. Když to tady vidím, tak mě strašidelně svrbí ruce, ale musím být trpělivý. Investuju do dalších let kariéry.

Jak těžký bude tento comeback?

Ze všech mých návratů bude nejobtížnější. Měsíc jsem si nemohl obléct ponožky nebo kalhoty, sedět na židli. Učil jsem se znovu chodit, otáčet se v posteli. Byl jsem skoro ochromený. Teprve se připravuju na skutečný záběr. Čekají mě dvě soustředění, zima v Americe. Vrátím se v lednu, kdy všichni budou syroví, na stejné startovní čáře. Hodně jsem se od Rogera naučil.

Federer ovlivnil mnoho tenistů. Vzal si pauzu, vykurýroval se a vítězí. Napodobili ho Djokovič i Wawrinka. Založil nový trend? ̈

Určitě. Všichni jsme viděli, co s ním přestávka v běhu na dlouhou trať udělala. Ukázal svoji genialitu. Přemýšlí úplně o všem. Já se ho snažím trochu kopírovat, protože jsem vždycky měl oči otevřené a uši jako slon. Byla by hloupost se nepoučit.

V čem ještě vás inspiroval?

Taky se budu snažit výměny co nejvíc zkracovat, nemůžu se vzadu tolik honit. Co letos předvádí, je čistá genialita ve všech směrech. Když vypustil Roland Garros, bylo mi úplně jasné, jak dopadne Wimbledon. Tam jel jako nůž roztátým máslem.

Co vás přivedlo do New Yorku?

Byl jsem za fyzioterapeuty, vyřizoval záležitosti kolem raket. Po absenci v Paříži a Wimbledonu bylo fajn ukázat, že ještě žiju. Taky hledám parťáka do debla, právě na US Open se páry rozcházejí a tvoří nové. Rozhodil jsem sítě, obhlédl terén.

Využijete chráněného žebříčkového umístění pro dlouhodobě zraněné?Ano. V singlu budu okolo 95. místa a v deblu kolem sedmdesátky, takže se na Australian Open dostanu do obou soutěží, což je hlavní.

Tomáš Berdych myslí na rozlučku v Davis Cupu. Co vy?

Budu hrát, dokud mě neodnesou. Davis Cup má v mém srdci obrovské místo. Pokud můžu v nějaké roli pomoct, tak pomůžu.

Jak jste využil volna bez tenisu?

Měl jsem nejvíc času na přemýšlení v životě. Rozhlížel jsem se po obchodních příležitostech. Až skončím, nechci do něčeho skočit rovnýma nohama. Mé myšlenky se ubírají směrem k ekologickým věcem.

Prozradíte víc?

Zajímá mě úspora energie. Viděl jsem projekt na mytí aut bez vody. Nasávám takové nápady, líbí se mi. Jednou mě třeba přitáhnou i po obchodní stránce.