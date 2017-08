Tenis? Až příští rok. Nebudu blbnout, říká Štěpánek a ukončil sezonu

Pokud jde o jeho pocity, má jasno. Jenže v tomhle případě i tenisový bojovník tuší, že by mohl udělat chybu. „Tady musí rozhodovat hlava a doktoři. Ne srdce, které by strašně moc chtělo,“ napsal Radek Štěpánek na Facebooku.

Znamená to, že sezonu 2017 ukončil. S jasnou vizí, co by rád dělal už za pár měsíců.

„Alespoň mám teď čistou hlavu a velký prostor na to, pořádně se připravit. Už teď se strašidelně těším!“ použil svůj oblíbený výraz. „Už nechci nic podcenit a uspěchat. Proto jsem se rozhodl – nejsem letos zdaleka první – v tomto roce již nic neriskovat a nehrát žádný zápas na tour.“

Radek Štěpánek při hokejové exhibici, na níž se Martin Havlát loučil s kariérou.

Lákalo by ho to, ne že ne. Po březnové operaci se postupně vracel ke svému oblíbenému sportu, nyní za Atlantikem již trénuje bez omezení.

„Stále jsem si nechával malinký prostor a věřil, že třeba možná by to šlo; i proto, že v září se hraje Davis Cup,“ připomíná barážový duel Česka v Nizozemsku. „Ale nebudu blbnout, když chci ještě nějaký ten rok hrát. Jak na tour, tak právě i Davis Cup.“

Štěpánkovi bude 27. listopadu 39 let, přesto věří, že v plné formě - a při zase pevném zdraví - ještě v tenisu může dokázat zajímavé věci. Třeba jako před rokem v Rio de Janeiru, kde si kariéru vyšperkoval olympijským bronzem z mixu: „Spousta z vás mi píše, jak vám chybím na dvorci, moc si toho vážím a žene mě to dál. Nebojte, to uteče jako voda!“

Bavit fanoušky, trápit soupeře? Přesně takový je jeho plán. Proto se tenisový veterán hodlá vracet v co nejlepším rozpoložení.