Štěpánek: Goffin má 40 kilo i s klíčema od baráku a fantasticky běhá

Dělí je 12 let a 91 míst na žebříčku. Ve čtvrtek se střetnou na modrém betonu v Melbourne a vůbec to nemusí být tak jednoznačná partie, jak ukazují základní statistiky.

Veterán Štěpánek sice v jediném vzájemném utkání stoupajícímu mládenci Goffinovi na Roland Garros 2012 podlehl. Jenže stalo se tak v pěti sadách a český kmet tentokrát může na soka vytáhnout účinné zbraně.

Po třech triumfech v kvalifikaci a úterní výhře nad Tursunovem, po níž posílal svým příznivcům okolo dvorce vzdušné polibky, je totiž v laufu.

Mač jste ukončil třemi esy za sebou. To není špatný závěr, že?

Určitě ne. Byl to parádní pocit, že jsem Dmitrijovi nedal šanci. Je šikovný. Servis jsem si držel pod kontrolou, až v posledním gamu mi poslal čtyři returny pod nohy. Ale pak jsem ho dorazil jako bombarďák.

Cítíte nejlepší formu za poslední měsíce?

Cítím se adekvátně tomu, jak jsem se připravil. Nejde to tak snadno srovnávat. Hrál jsem skvěle s Murraym v Paříži, jenže prohrál jsem. Vždycky záleží hlavně na tom, jestli vyhráváte. Vyhrávám od začátku roku a sklízím, co jsem zasel.

Opíráte se o vyztužené sebevědomí?

To pomáhá každému a v tenise je společně se zdravím skoro nejdůležitější.

Co čekáte od střetnutí s Goffinem?

Hraje odzadu jako mašina. Má čtyřicet kilo i s klíčema od baráku a fantasticky se pohybuje. Myslím si, že málo lidí doceňuje, jak umí returnovat. Bude to obrovsky těžké utkání, hraje výborné. Určitě to bude pro mě výzva. Nemám co ztratit.

Je důležité, že jste zvítězil ve třech setech, zatímco Goffin v pěti?

Určitě to Davidovi vzalo nějakou šťávu. Ale hrál proti soupeři, co se nepouští do dlouhých výměn. Takže ho utkání mohlo vyčerpat spíš mentálně, když čekal na šanci. Já jsem rád, že jsem se na kurtu nezdržel. Zápasem jsem prošel celkem pohodlně až do posledního míčku.

Goffin náleží do nové vlny nadějných hráčů. Co si o ní myslíte?

To už je asi třetí generace, kterou na okruhu potkávám. Každých sedm let přichází nějaké mladé pušky a představují pro mě výzvy, kterým čelím po celou kariéru.

Zvládl jste kvalifikaci, jste rozehranější. Může to být vaše výhoda?

Na jednu stranu jsem si zvykl na místní podmínky. Ale zase jsem do zápasů musel dát spoustu energie, která mi pak může chybět. Ale zatím jsem v pohodě. Jistě, od začátku roku jsem hromadu mačů v singlu i deblu. Ale co víc si přát? S každým zápasem mi roste sebedůvěra.