Juška v kvalifikaci přeskočil všechny. Teď se může stát cokoli, věří

Na pokoji je mu trochu zima, byť vypíná klimatizaci. Zato na Olympijský stadion dorazil pořádně nažhavený. Prvním pokusem Radek Juška o centimetr přeskočil osmimetrovou metu a pak letěl ještě dál: na 824 centimetrů.

Jasně přes limit. Ba co víc – nejdál ze všech, kteří se dálkařské kvalifikace zúčastnili.

„Představoval jsem si postup už prvním pokusem. Skoro to tam bylo,“ líčil Juška. „Na poslední chvíli jsem víc sklapl nohy do písku, jinak by to stačilo. Ale dodalo mi to sebevědomí.“

Český talent – vždyť Juškovi je stále teprve 24 let – však nebyl zcela spokojený. „Podle mého pocitu nebyl ani jeden pokus ideální. Uvidíme, co řekne trenér,“ líčil. A přesto šlo o jeho druhý nejlepší počin v životě; dál Juška letěl jen letos v květnu, kdy metou 829 centimetrů vylepšil letitý český rekord.

Jistě, medaile se mohou rozdávat za mnohem více, nejlepším letošním výkonem je 865 centimetrů Jihoafričana Manyongy. Zároveň ovšem Čechův kvalifikační let něco naznačuje.

Nebo snad ne, Radku? „Nechává mě to klidným. Co se stane, to se stane. A ve finále se může přihodit úplně cokoli,“ řekl.

Tedy v sobotu od 21.05 českého času, kdy Juška vyrazí do boje. Nejtěžší soupeře si podle kvalifikace netroufá odhadovat, zato o své taktice má jasno. Bude stejná: „Skákat naplno hned od začátku.“

A vedle toho si užije unikátní atmosféru, neboť Londýn světová atletika nadchla od samého začátku.

„Skvělé publikum bylo v Praze,“ nezapomíná Juška na předloňské halové evropské stříbro z vlasti, „taky na mistrovství světa v Pekingu byli lidi super. Ale tady jsem byl v dobrém překvapený. Britové do toho dávají všechno, fandí rádi a všem.“

Vzhledem k tomu, co předvedl na úvod šampionátu, bude objektem jejich nadšeného potlesku i on.