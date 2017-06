Chtěl přeskočit číslo pokoje, marně. Přesto je Juška potřetí šampionem

Vzpomínáte na loňský republikový šampionát v Táboře?



Juška tehdy útočil na republikový hattrick, měl v plánu i posunutí svého vlastního maxima. Jenže co se nestalo...

... přišel první přešlap, pak druhý a nakonec i třetí. Favorit všech favoritů ve skoku dalekém byl ze soutěže pryč.

Letos viděl Třinec úplně jiného Jušku – koncentrovaného a sebejistého. „Trenér mi sice před startem říkal, že pokud dvakrát přešlápnu, ať klidně zacupitám a založím na 720 centimetrech, což by na postupovou osmičku stačilo. Naštěstí to nebylo třeba,“ usmíval se čtyřiadvacetiletý atlet.

Hned prvním skokem totiž doletěl na 751 centimetrů – i tahle dálka by v sobotu byla vítězná. „Jestli jsem si oddychl? Možná trochu,“ přiznal český skokan. „Někde vzadu jsem to možná měl, ale chtěl jsem si napravit reputaci před fanoušky.“

Povedlo se mu to. Čtvrtým pokusem totiž i přes silný protivítr 2,3 m/s doletěl až na slušných 786 centimetrů a s poklidem si zajistil třetí titul národního šampiona.

„Ale spokojený nejsem. Všichni místní sektor chválí, že si tady dávají osobáky, tak jsem se taky těšil, že něco přidám. Ale od začátku to bylo takové unavené. Ve středu mě na tréninku chytla záda, dneska jsem je taky cítil. K tomu ještě ten protivítr... Špatný,“ usmál se halový vicemistr Evropy z Prahy. „Beru to s humorem. Když to hrotím, je to ještě horší. Takže se usmívám, ale jsem naštvaný.“

Jasně, 786 centimetrů není v nehostinném počasí a silném protivětru málo, Juška je ale z posledních dnů namlsaný.

Přitom má za sebou těžké období.

Loni v Riu mu unikl postup do finále o jediné místo. Letos na začátku roku si zase nepříjemně natrhl zadní stehenní sval a musel vynechat celou halovou sezonu – nemohl tak obhajovat stříbro z Prahy.

První kvalitní trénink absolvoval až na dubnovém soustředění v Africe.

Ale jako kdyby odpočinek Juškovi pouze a jen prospěl.

Vrátil se ze soustředění a odjel na Memoriál Ludvíka Daňka. V Turnově pak koncem května veleskokem za 829 centimetrů vymazal 29 let starý rekord Milana Mikuláše. Národní rekord vylepšil o čtyři centimetry.



Ve svém prvním ostrém venkovním závodu!

„Přitom jsem do něj nastupoval s tím, že nemám žádné ambice, poprvé jsem skákal z plného rozběhu. Je to něco úžasného, nevím, jak to popsat slovy,“ zářil Juška.

Okamžitě tak splnil limit pro mistrovství světa a doskočil až na čtvrté místo světových tabulek, ve kterých je zároveň nejlepším Evropanem.

I v Třinci pak v nevlídném počasí, silném protivětru a vzdor bolesti zad ukázal, že letošní formu má opravdu skvělou.

„Myslím, že to na mistrovství světa v Londýně bude super. Chce to jen trochu potrénovat, aby výkonnost ještě vyjela,“ plánuje si.

Příští neděli ho čeká Diamantová liga ve Stockholmu a následně evropský šampionát družstev v Lille. „A pokud tam budu mít vítr do zad, zase bych mohl letět až za osm metrů,“ doufá.