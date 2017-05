Z oprav až k medaili? Velký sen a obrovská motivace, tvrdí Antošová

Už před startem šampionátu byl cíl sympatického dua jasný. „Naposledy jsme byly třetí, bylo by pěkné to zopakovat,“ přála si Antošová. Formu s Fleissnerovou vyladily krátce před ME třetím místem při Světovém poháru v Bělehradě.

Jenže pak dorazily do Račic a přišla ona nepovedená rozjížďka.

Češky musely prakticky od prvních temp dotahovat své protivnice a nakonec za nejlepším párem - Italkami Stefanií Gobbiovou a Kiri Tontodonatiovou - výrazně zaostaly .

„Nebylo to úplně ideální,“ přiznala Antošová. „Ale myslím, že za výkon se nemusíme stydět. Neměly jsme úplně výhodnou dráhu, na začátek to bylo dobré,“ dodala. „Kanál je tady různě hluboký a na kraji je to znát. Chvilkama jsem měla pocit, že jedu v lodi sama a strašně to ztěžklo,“ popisovala Fleissnerová.

Sobota, to už byl zcela jiný obrázek. Na sluncem bičované trati se blondýnky nezdržely ani sedm minut, páteční čas notně vylepšily, navíc nikdo ze soupeřek (a to ani ve druhé jízdě) nevesloval rychleji.

Znamenalo to jediné - suverénně vyhraná oprava a vytoužený postup.

„Nevím, jak to vypadalo ze břehu, ale musely jsme hodně závodit. Nebylo to pohlídané. Norky nás překvapily, že jely tak rychle, ale s postupem jsme určitě spokojené,“ řekla Antošová o souboji o vítězství s norskou dvojicí Thea Helsethová, Marianne Madsenová.

„Dnešní taktika nám byla bližší,“ pochvalovala si, že s Fleissnerovou od začátku vedly.

„Finále bude hodně vyrovnané, nedá se říct, že by byly nějaké jasné favoritky. Možná Holanďanky, ale ostatní na tom budou stejně. O tři medaile to bude velký boj,“ myslí si Antošová a favorizuje nizozemský pár Lisa Scheenaardová, Marloes Oldenburgová.

A zasní se: „Medaile je velký sen, obrovská motivace. O to silnější, že jedeme doma.“ O tom, zda jim to v Račicích „cinkne“, se rozhodne v neděli krátce po čtvrt na dvě odpoledne.