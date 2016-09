Den rozhodnutí. Quintana je zase zabijákem. Ale bude to na Vueltě stačit?

Vzpomínám, jak jsem viděl Naira Quintanu sedět na zemi v cíli 19. etapy letošní Tour zcela zhrouceného, bledého a přiznávajícího: „Dnes jsem uvažoval, že vzdám. Je zázrak Boží, že jsem pořád tady.“

Vzpomínám, jak tehdy jeho týmový šéf Eusebio Unzue u autobusu stáje Movistar vykládal: „Jako by v Nairově těle byl někdo jiný.“

A vzpomínám, jak mi Luis Alfredo Castro, kolumbijský rozhlasový bard se stále mocným hlasem, vyprávěl: „Mám ještě jeden sen. Vidět jak kolumbijský cyklista poprvé vyhraje Tour.“

Quintana mu ho měl vyplnit. Ale letos se tak nestalo. Vlastní tělo s ním ve Francii nespolupracovalo.

Od té doby si před očima promítal jinou vizi: jak v Madridu drží trofej pro šampiona Vuelty.

Je k ní blízko. Zbývá jeden krok. V pátek se však zkomplikoval.

„Časovka je mojí slabinou. Ale už není takovou slabinou jako dřív,“ pronesl před kritickým pátečním testem. Čekalo je 37 kilometrů souboje s chronometrem na trati, která se stáčela a vlnila podél mořského pobřeží do letoviska Calpe.

„Nechci v časovce ztratit na Frooma více než minutu,“ plánoval Quintana.

Jenže Chris Froome na kole letěl, ekvilibristicky vybíral zatáčky, s vyplazeným jazykem proťal jako první cíl a řekl: „Já bojuju dál.“

Kolumbijec za ním v etapě zaostal o 2:16 minuty a odfrkl si: „Bylo to větrnější, než jsem čekal.“

Z náskoku 3:37 minuty mu zbylo 1:21 minuty. Pět sobotních kopců v kraji nad Benidormem, se sáhodlouhou 21kilometrovou Aitanou na samém konci, je musí rozsoudit.

Tady máš kolo a jeď do školy

Quintanův otec Luis kdysi prodával z valníku ovoce a zeleninu, než si sám otevřel malý obchůdek. Po nehodě byl handicapovaný, a tak malý Nairo od předškolních let tahal bedny na valník, aby tátovi pomohl.

Do nejbližší školy to měl 16 kilometrů. Jezdil tam sice autobus, Quintanovi však neměli dost peněz, aby všem svým čtyřem dětem zaplatili jízdné. Otec tedy vymyslel jiné řešení. Za 30 dolarů koupil Nairovi staré horské kolo. Šlapal na něm do školy a odpoledne zase zpět, do osmikilometrového drsného kopce až k jejich domu.

Pracoval na malé farmě rodičů, přivydělával si spravováním aut i kol. Od deseti let(!) s bratrem dělali v noci černé taxikáře a doufali, že je nechytí policajti. Později ho otec přihlásil na regionální cyklistické závody. Aby však nemusel platit startovné, přemluvil organizátory: „Nechte ho jet zadarmo, startovné zaplatím z jeho výhry.“

Byl to bláznivý plán, ale vyšel.

Tak to kdysi všechno začalo.

Pokračování bylo hvězdné.

V létě 2013 skončil 23letý Quintana při debutu na Tour druhý! Od té chvíle otázka nezněla, ZDA někdy vyhraje závod Grand Tour, ale KDY ho vyhraje.

ROK 2014. Nairo Quintana je šampionem Gira.

Dokázal to hned další rok na Giru. Kolumbie se zmocnilo cyklistické šílenství, krajané jej přejmenovali na El Condora. „Přenosy z Gira sledovalo 20 milionů Kolumbijců, polovina obyvatel země,“ líčil reportér Hector Caballero.

Už je zase zabijákem

Na podzim 2014 pád vyřadil Quintanu z Vuelty. Loni sice ujížděl Chrisi Froomovi ve třetím týdnu Tour, ale na titul mu to nestačilo. Letos ve Francii nechápal, co se s ním děje. „Něco je špatně,“ pronášel v červenci v Alpách. „Necítím únavu, ale tělo neodpovídá na mé pokyny. Nohy se netočí, nejde mi do nich dost kyslíku. Pořád trpím.“

NA TOUR. Trápící se Quintana letos dojel ve Francii třetí.

Usoudil, že příčinou je snad alergie. Velký útočník se musel na Tour uchýlit k tuhé defenzivě. Teprve kolaps Nizozemce Mollemy mu dopomohl aspoň na stupně vítězů.

„Měl jsem větší cíle,“ nezastíral v Paříži. „Přesto mám teď bilanci: tři starty na Tour, tři stupně vítězů. Z té bilance mám radost. Froome tu byl příliš silný, nedotknutelný.“

Na Vueltě se rozložení sil změnilo. Froome absolvoval obtížnou olympijskou anabázi. Jeho sok Rio vypustil, doma si odpočal, v Andách potrénoval. „Klima mi ve Španělsku vyhovuje víc než v létě ve Francii,“ povídal. Žádná alergie.

Vyhrál u jezer Covadongy, najel více než dvě minuty na Frooma ve ztřeštěné etapě do Formigalu.

„Už je zase v kopcích zabijákem,“ radoval se šéf jeho týmu Unzue.

Bude jím i v sobotu, v posledním horské zkoušce?

„V tak těžké etapě se může stát cokoliv. A my máme plán,“ říká Leopold König, pomocník Frooma ve stáji Sky. Naznačí, že útok Sky nepřijde až na posledním kopci.

König pozoruje Quintanu a usoudí: „Vypadá nervózně.“

Kolumbijcův parťák Alejandro Valverde říká: „Dodávám Nairovi klid.“

Sám lídr Vuelty ujišťuje: „Já jsem klidný. Pořád mám dobrý náskok, dobré nohy, dobrý tým. I když vím, že to bude den mnoha útoků. Očekávám je nejen od Frooma, ale i od velkého stratéga Contadora a od chlapců z Oriky.“

Před 26letým Nairem Quintanou, stále mladým mužem s poněkud strhanou tváří a zároveň otcem dvouleté Mariany, je jeden z nejdůležitějších dnů kariéry.