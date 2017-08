Naděje Hradce žila jen chvíli, sen o nejvyšší soutěži je pryč

Byla to šance, jak i přes těsně prohranou baráž získat místo v národní basketbalové lize. Prostějovský klub totiž zkrachoval a vypadalo to, že směrem nahoru půjde Hradec, který vyhrál první ligu, jenže nakonec je vše jinak. Nejvyšší soutěž zůstane v Prostějově, ale pod názvem BK Olomoucko.

Spolek BK Olomoucko získal licenci na nejvyšší soutěž od klubu BK Orli Prostějov. Ten se dostal do finančních problémů a neměl sílu v Kooperativa NBL pokračovat. Předsedou spolku je bývalý děkan Fakulty tělesné kultury a sportu Univerzity Palackého a dlouholetý basketbalový trenér a funkcionář Dušan Tomajko.

„My jsme věděli, že šance je malá. Bylo jasné, že se nejvyšší soutěže nebudou chtít vzdát a udělají vše pro to, aby si ji zahrát mohli. Je jedno, jestli se to jmenuje Prostějov nebo BK Olomoucko. Hlavní je, to že sehnali dostatek sponzorů a peněz,“ říká trenér Sokola Hradec Králové Lubomír Peterka.

Hradečtí basketbalisté už třikrát v řadě dokázali vyhrát první ligu a tím si zajistit účast v baráži, ale ani jednou se jim dvojutkání nepodařilo dotáhnout do vítězného konce. V uplynulém ročníku k tomu měli neublíže, když z prvního utkání na palubovce soupeře přivezli nadějnou remízu. Jenže následnou domácí odvetu nezvládli a o deset bodů prohráli.

„Prohraná baráž nás s odstupem času stále moc mrzí. Je to už trochu na hlavu, když se nám podařilo první ligu vyhrát třikrát, ale baráž ani jednou. Pro kluky je to hodně těžké psychicky a motivace se hledá čím dál hůř,“ pokračoval Peterka. Ten by byl pro to, aby jeden tým z 1. ligy automaticky postupoval a naopak poslední z NBL sestupoval. „Myslím, že by to tak mělo být. Je to rozhodně spravedlivější,“ potvrdil.

I přes značné zklamání začali hradečtí basketbalisté přípravu na další sezonu, ve které se budou znovu snažit uspět a na čtvrtý pokus se do nejvyšší soutěže konečně dostat.

„Ambice máme stále stejné. Chceme se znovu dostat do baráže. Náš tým zůstal beze změn, a proto věříme, že se nám do nejvyšší soutěže konečně podaří postoupit,“ prohlásil Peterka.

Na palubovku se už dostal i nový tým BK Olomoucko, který se tvoří od začátku. „Skládáme nový tým, stále ještě jednáme o posilách, dáváme dohromady program přípravných zápasů. Je to docela hektické, ale současně zajímavé,“ řekl MF DNES na startu přípravy Predrag Benáček, jenž na Hané již trénoval.

V sezoně 2004/2005 dokonce dovedl tehdejšího nováčka nejvyšší soutěže z Prostějova k ligovému bronzu a do finále pohárové soutěže. Teď už pro svůj nově poskládaný tým dohodl šest přípravných duelů.

„Potřebujeme jich více a vedení na tom pracuje,“ řekl. V plánu jsou zatím zápasy s prvoligovou Olomoucí, Kolínem, Opavou nebo Karlovkou Bratislava.