Konečně už zase spím deset hodin, povídá Prskavec před pohárem v Praze

Naposledy tu Prskavec závod Světového poháru vyhrál.

„Ale až po protestech,“ připomene pozdější diskvalifikaci britského soupeře Joe Clarka, olympijského vítěze z Ria. Ten měl tehdy příliš lehkou loď.

Tentokrát má Prskavec ambice přece jen skromnější. Uvědomuje si, že dny a týdny po olympijském bronzu byly vším možným, jen ne ideální přípravou.

„Upřímně: nic moc jsem nedělal. Až poslední týden jsem chodil jednou denně trénovat, ale spíš jsem se na vodě jen tak vozil. Byl to po Riu trochu blázinec, spousta akcí, i nějaká ta oslavička.“

Což si uvědomuje také jeho otec a kouč Jiří Prskavec starší. „Nic moc od Jíři v Troji nečekám,“ přiznává. „Životospráva za poslední tři týdny nebyla bůhvíjaká a trénink měl hodně omezený. Ale my jsme se spolu už před Riem dohodli, že pokud získá na olympiádě medaili, tak už pojede jen svěťák v Praze a zbytek sezony vynechá.“

OLYMPIJSKÁ RADOST. Bronzový Jiří Prskavec

Přesto existují i faktory, proč by Prskavec přece jen v Troji mohl uspět.

„Konečně už zase spím deset hodin, to je moje potřebná norma. Jinak by to byl na vodě průšvih,“ zasměje se.

A především: kanál v Troji důvěrně zná, na něm vyrůstal, tady trénuje, dokáže reagovat na snad každou záludnost zdejší trati.

„Vždycky tu jezdil dobře. Věřím, že do finále postoupí,“ tvrdí otec. Takovou víru v sobě živí i syn. „Jen nevím, jak se na mé fyzičce odrazí, že nemám natrénováno. V takovém případě se mi totiž snadno stává, že dole ke konci trati už nemůžu, a to je potom pro mě katastrofa. Ruce vytuhnou, nezaberou a necítím ani správně vodu.“

Ale ať už dopadne v sobotu jakkoliv, splněno už letos dávno má. Je přece olympijským medailistou a mistrem Evropy.

„Takže pražský závod pro mě bude i tak trochu oslavou olympijského bronzu na vodě. Troja je má srdcovka, při závodech to tady miluju. Věřím, že nám vyjde počasí a že se zase přijde podívat hodně lidí, tak jako vždycky. V takovém případě to bude pro mě ta nejlepší oslava medaile, co může být.“

Prskavec komentoval v Riu svou jízdu: