Proti soupeřce i publiku. Horší než Fed Cup to nebude, čeká Plíšková

Listopad 2016, hala ve Štrasburku se může ukřičet, ale nepomáhá to. Francouzky musí smutně přihlížet, jak české tenistky slaví další triumf ve Fed Cupu. Bouřícím tribunám navzdory. A je u toho i Karolína Plíšková.

Červen 2017, arény s povrchem rozzářeným pařížskou antukou. Plíšková hraje své životní Roland Garros, poprvé je v něm ve čtvrtfinále.

VIDEO: Plíšková po bitvě s Cepedeovou míří v Paříži do čtvrtfinále Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„A budu mít hned dva soupeře,“ pronesla okamžitě poté, co vydřela triumf nad Cepedeovou z Paraguaye. O tom, že se střetne s Francouzkou, měla jasno, vždyť její sokyně vzešla z národního derby.



A vítězná Garciaová po něm líčila: „Bylo to zvláštní, tribuny se kvůli nám rozdělily padesát na padesát. Proti Karolíně bude atmosféra úplně jiná a lidi mě potlačí kupředu. Tak, jak se jim to povedlo ve Fed Cupu.“

Takto to loni vypadalo při finále Fed Cupu ve Štrasburku. Co letos v Paříži?

Tehdy se aktuální grandslamové čtvrtfinalistky rovněž utkaly a ve Štrasburku byla lepší domácí zástupkyně. Garciaová zvítězila na úvod druhého dne 6:3, 3:6, 6:3. Pro ni je důvodem k sebevědomí vzpomínka na výkon (byť bez následné trofeje). Plíškovou posiluje fakt, že na klepání kolen netrpěla ani ve štrasburském rachotu.

„Z Fed Cupu to dobře známe. Horší to asi nebude,“ uvedla. „Jsem zvyklá. Mám v hledišti nějaké svoje lidi a to mi stačí. Nejsem typ člověka, kterého by to rozhodilo. Ale počítám s tím, že to bude peklo.“

Plíšková má za sebou podobných přetlačovaných mnohem více. Extrémně úspěšné fedcupové tažení ji posílilo: kromě slasti z triumfů rostou členky družstva Petra Pály i mentálně. „Všechny tyhle zápasy mi hodně pomohly,“ říká Plíšková. „Hrát na grandslamu proti domácí holce, to je asi nejtěžší věc ze všeho. Je proti vám celý stadion.“

VIDEO: Další soupeřkou Plíškové bude Garciaová. Takhle přehrála Cornetovou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Až příliš intenzivně to v Paříži zažila obhájkyně titulu Gabriňe Muguruzaová, kterou reakce tribun dovedly k pláči. „Nechci si dělat nepřátele, ale lidi mi mohli projevit trochu respektu,“ vyprávěla smutná a s uslzenýma očima.

A mimochodem, i pod dohledem Plíškové. „Viděla jsem kousek zápasu Muguruzaová - Mladenovičová, takže jsem připravená,“ pronesla. „Bude to velké a těžké.“ A rovněž divoké. To bezpochyby.