Náš útok ve Stuttgartu nefungoval, štve prostějovského trenéra Gogu

Doma vládne prostějovská dynastie neomezeně, v Evropě ale letos zatím dojem neudělala. V předkole Ligy mistryň vyřadila maďarskou Békéscsabu, ale hned s dalším soupeřem, polskou Gorniczou vypadla a po osmi letech přišly o účast v základní fázi nejprestižnější pohárové soutěže. Prostějovu tak zbyl pohár CEV, kam do osmifinále přímo postoupil.

Jenže úvodní duel se Stuttgartem přišel v době, kdy trápily zdravotní problémy Mareike Hindriksenovou, Lauru Emontsovou a Lauru Frigovou. Klíčové hráčky se sice dokázaly uzdravit, na aktuálního vítěze německého poháru jejich výkon ale vůbec nestačil.

„Nevím, co se stalo. V rámci přípravy na utkání jsme sledovaly aspoň deset DVD záznamů ze zápasů Stuttgartu, přesto jsme se vůbec nedokázaly vypořádat s jeho silným podáním. Jako by nás soupeř doslova vystřílel z SCHARReny,“ citoval nahrávačku Mareike Hindriksenovou klubový web.

„Pokud vám ve volejbalu nic nefunguje, tak můžete bojovat, jak chcete, ale prostě to nejde,“ dodala německá opora Prostějova, která musela skousnout třísetovou porážku v rodné zemi.

Během tří setů nedokázaly české mistryně svou hru dostat na úroveň soupeřek, žádný set nedovedly ani do vyrovnané koncovky. „Náš útok, a to zejména po úspěšné obraně, dnes vůbec nefungoval. Domácí byli mnohem lepší než my ve všech herních aspektech a zasloužili si zvítězit,“ uznal Goga.

Odveta na Hané se hraje ve středu 22. února (18.00) a domácí tým musí vyhrát 3:0 či 3:1, aby dovedl osmifinále alespoň ke zlatému setu.