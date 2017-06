Kukuškin se s Prostějovem rychle rozloučil. Češi jdou do akce v úterý

Ještě před zahájením hlavní části se musely vyluštit tajenky týkající se postupujících z kvalifikace. Fanoušky nejvíce zajímal domácí souboj Petra Michneva s Robinem Staňkem. Stejně jako před týdnem v Jablonci se z výhry ve dvou setech radoval favorizovaný Michnev a rozšířil počet českých tenistů v hlavní soutěži.

„Z postupu mám pochopitelně radost, ale musím uznat, že na mé straně bylo i štěstí. Robinovi jsem nabídl několik šancí, naštěstí je nevyužil,“ komentoval své vystoupení Michnev. „Vyhrál jsem tři zápasy, zkusím bilanci ještě vylepšit. Nebudu pod tlakem, můžu jen získat,“ dodal tenista.

První tři dvouhry hlavní soutěže připomínaly mistrovství Argentiny. Ze čtyři Jihoameričanů zaujal Nicolas Kicker, který na konci května v Lyonu porazil Nicka Kyrgiose a ukázal, že mu forma vydržela. Také Federico Delbonis naznačil, že do 4. kola v Miami letos nepostoupil náhodou.

Ostrý start přesto nabídl až duel Ernestse Gulbise se Slovákem Norbertem Gombošem. Lotyš využil divokou kartu od pořadatelů a tvrdými údery ukázal, proč se před časem dostal do semifinále na Roland Garros. „Udělal jsem hodně dvojchyb, mohlo to být snadnější. Ale vítězství se počítá. Volnou kartu chci využít co nejlépe,“ řekl bývalý desátý hráč světa.

O cenné body přijde Kukuškin, poslední držitel vítězné trofeje. Devětadvacetiletý tenista letos na turnaji ATP Tour v Memphisu postoupil až do semifinále, na Hané ale nestačil na Nicolase Jarryho, neznámého mladíka z Chile.

„Tohle jsem neměl v plánu. Chtěl jsem v soutěži zůstat co nejdéle, soupeř ale hrál opravdu dobře ak ničemu mě nepustil. Klíčová byla koncovka první sady. Když se dostal do vedení, nedal se zastavit,“ pochválil soupeře Kukuškin.

Jarry zatím sbíral úspěchy hlavně v Jižní Americe. Byl ve finále challengerů v mexickém Morelosu a rodném Santiagu de Chile, po přechodu na evropské turnaje si zahrál osmifinále na challengeru vŘímě. „Podařilo se mi porazit hráče z první světové stovky, což je úspěch, kterého si vážím. Ještě zkusím nějaké přidat,“ řekl Jarry.

První kolo se bude dohrávat v úterý a nabídne také zápasy všech čtyř domácích tenistů. Díky losu je jisté, že minimálně jeden půjde dál. Osmého nasazeného Adama Pavláska vyzve úspěšný kvalifikant Petr Michnev. Těžký duel čeká Patrika Rikla. Domácí naději očekává Slovák Martin Kližan, turnajová jednička. Příjemný los má Jiří Veselý. Na úvod jej čeká Kazach Dimitrij Popko, 190. hráč světového žebříčku.

„Jiří na antuce letos podává dobré výkony. Věřím, že může dosáhnout na třetí titul,“ řekla ředitelka turnaje Petra Černošková o dvojnásobném vítězi UniCredit Czech Open.

Veselý: Vyhrát a lehnout si

Veselý dorazil z Paříže s vírou v úspěch, přesto si po příjezdu do Prostějova ještě stěžoval na problémy s virózou. „Postupně se to lepší. Na Roland Garros jsem se léčil zázvorem a vitaminy. Potřeboval bych ještě tak den nebo dva. Nejde to, tak to zkusím jinak. Vyhrát a pak si zase lehnout. Třeba až do dalšího zápasu,“ uvažuje Veselý, druhý nasazený tenista prostějovského podniku.

Přitom počítá s tím, že patří mezi kandidáty na titul. „Sám se mezi ně řadím. Bylo by pěkné vyhrát potřetí na domácích kurtech, v areálu, kde mám kamarády a důvěrně znám každý kout.“

Atraktivní budou také souboje v deblu, kde si los pohrál s největšími hvězdami pavouka hlavní soutěže. Čtrnáctinásobný grandslamový vítěz Leander Paes s Davidem Marrerem narazí na slovensko-rakouský pár Igor Zelenay, Julian Knowle.

„Marrero spolu s Robredem porazil v prvním kole Roland Garros první nasazený pár Kontinen, Peers, světovou deblovou jedničku a dvojku. Dvojice Zelenay, Knowle zase v Prostějově dvakrát vyhrála. To bude skvělý zápas,“ očekává Černošková.