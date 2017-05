Devět titulů. Éra prostějovských volejbalových šampionek trvá

Tahle finálová série mezi Prostějovem a Olomoucí vejde do dějin českého volejbalu. Kluby z měst ležících jen šestnáct kilometrů od sebe protáhly boj o titul na všech pět zápasů a na tribuny přitáhly tisícové návštěvy.

Nakonec i poslední bitva došla do grandiózního vyvrcholení v podobě pátého, zkráceného setu a v něm prostějovské volejbalistky získaly svůj devátý titul v řadě. „Tento byl nejtěžší, protože vyhrát v posledním utkání v tie-breaku, to už neexistuje žádná vyrovnanější série,“ prohlásil trenér Prostějova Miroslav Čada.

Právě 64letý Čada hrál jednu z hlavních rolí. K osmi předchozím titulům dovedl Prostějov jako kouč, v létě se ale odebral na odpočinek a v klubu se stal poradcem. Při březnovém tápání a třech porážkách v řadě se ale bleskem na lavičku vrátil místo Petera Gogy a začal křísit znervóznělý tým. A nakonec se mu podařilo finále vyhrát i podeváté.

Projekt prostějovského volejbalového klubu se zrodil na zelené louce přesně před deseti lety. V profesionálních podmínkách měl vzniknou český hegemon, který bude útočit na úspěchy i v Lize mistryň.

České tituly pravidelně přibývaly, na rozdíl od úspěchů za hranicemi, a tak už loni rozpočet poklesl a před letošní sezonou ještě více. Zato Olomouc se začala přibližovat. Moc si přála zatřást trůnem a chybělo málo, aby z něj šampionky shodila. Po třech zápasech (3:2, 0:3 a 3:2) mohly vysokoškolačky doma sérii rozhodnout. Nepovedlo se, ale šanci měly i v pátém zápase.

Prostějov vedl 2:1 na sety a v tom čtvrtém 8:3 a 19:16, pak ale Olomouc osmi body v řadě srovnala na 2:2. A s nadějí vyhlížela tie-break, ve kterém čtyřikrát v řadě rivala porazila. Na tvářích prostějovských hráček se v tu chvíli zračilo velké napětí.

„Ve čtvrtém setu jsme zase ukázaly, jak umíme vypnout dobře rozehraný set a nechat si ho otočit. Ale řekly jsme si, že už nechceme tie-break znovu prohrát, že to zlomíme a dotáhneme to do konce,“ prozradilo prostějovské libero Julie Kovářová.

Vysokoškolačky působily uvolněným dojmem, na své straně měly rázem i psychickou výhodu, ale ani to nestačilo na smečařku Barboru Gambovou, která Prostějovu vystřílela rozhodující vedení ve zkrácené hře. „Podala úžasný výkon,“ ocenil Čada.

„V tie-breaku si vůbec nevzpomenu, co se stalo, jen že jsme do něj daly úplně všechno. Je to nejtěžší titul a zároveň nejkrásnější, protože jsme o něj tak bojovaly,“ jásala Kovářová.

Olomouci, jejíž fanoušci měli v hale co do hlasitosti převahu, zbyl jen smutek. „Po takovém vývoji těžko můžeme být spokojeni s druhým místem,“ přiznal trenér Jiří Teplý. „Holky ale udělaly všechno, můžeme jim jen poděkovat.“

Chybělo málo k volejbalové revoluci, rozhodlo jen několik míčů, éra prostějovských šampionek ale trvá dál. „Užili jsme si celou finálovou sérii, bohužel pro nás s nešťastným koncem, přesto chci celému družstvu poděkovat za celou sezonu a bojovnost v posledním zápase. Nemáme se za co stydět. Rozhodla útočná síla soupeře,“ měl jasno Teplý.