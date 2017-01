Šestka se vzdaluje, naděje basketbalistů Prostějova vede přes Opavu

Marek Sehnal (v oranžovém) z Prostějova se prosazuje k zakončení, brání ho Robert Landa z Děčína.

9:35

Po porážce s Děčínem se naděje prostějovských basketbalistů na postup do skupiny A1 po základní části nejvyšší domácí soutěže dostaly do oblasti vyšší matematiky. Aktuálně osmý celek tabulky Kooperativa NBL ztrácí na šestou příčku jedno vítězství, k průniku do horní poloviny tabulky ale orli potřebují získat větší počet výher než šestý USK Praha a sedmé Ústí nad Labem. S těmito soupeři totiž mají horší vzájemné zápasy.