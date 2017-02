Další posily prostějovských basketbalistů: vrací se i dobrý Orel Talley

Při zdravotních problémech Dycka a Dokoupila si Orli opět museli pomoci.

Tentokrát zapátrali v archivu bývalých prostějovských hráčů a byli úspěšní. Na Hanou se po dvou letech vrací Dylan Talley, silově a střelecky výborně vybavené křídlo.

Další posilou je Darion Rackley. „Víme, co můžeme od Dylana očekávat. On se zase vrací do prostředí, které zná. Navíc hrál pod trenérem Zbyňkem Cholevou, což je další výhoda. Rychle zapadne do systému, což potřebujeme,“ prohlásil generální manažer prostějovského klubu Petr Fridrich.

Talley hrál za Orly v sezoně 2014/2015 a s průměrem 16,2 bodu byl nejlepším střelcem týmu.

Stal se vítězem českého poháru a v ligovém ročníku vytvořil střelecký rekord, když v utkání proti Jindřichovu Hradci zaznamenal 37 bodů. Letos hrál druhou nejvyšší německou soutěž v Norimberku a vyzkoušel si ligu v Lucembursku.

Američan Rackley může hrát na rozehrávce i na křídle, má za sebou exotické angažmá v tuniském Etoile du Sahel.

Klub sídlí ve známém turistickém letovisku Sousse, nehraje ovšem žádnou plážovou ligu. Pod trenérem Zoranem Cvetanovičem v týmu během sezony nastupovali i dva hráči se zkušeností z NBA.

„Jde o šikovného hráče, který je rychlý a má dobrou ruku,“ přiblížil poslední posilu Prostějova manažer Fridrich.