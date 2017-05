Proč jsem byl až druhý? Kimi Räikkönen si žádá vysvětlení

V Monte Carlu vyhrál kvalifikaci, skvěle odstartoval, na dráze byl rychlý a neudělal žádnou chybu. Přesto nevyhrál. Tým Ferrari zvolil pro svého druhého jezdce Sebastiana Vettela lepší strategii. Kimi Räikkönen jel do boxů dříve, ale po návratu na dráhu se musel prát s pomalejšími jezdci a na tvrdších gumách byl celkově pomalejší, zatímco Vettel, kterému se vpředu uvolnila dráha, zajížděl v té chvíli svá nejrychlejší kola. Přezutí o pět kol později mu stačilo k posunu do vedení.

Opravdu šlo o náhodu? Opravdu tým Ferrari nepočítal s tím, že tentokrát nebude dřívější zastávka v boxech výhodou? Ptali se po závodě komentátoři motorsportu po celém světě. Räikkönen nikoho neobviňoval, chtěl ale vědět, jak se něco takového mohlo stát.

„Necítím se moc dobře. Ale tak to občas je, některé dny vás prostě nepotěší,“ začal mluvit před novináři.

O strategii sám nijak nerozhodoval, ani netušil, proč tým povolal dřív jeho. „Samozřejmě pro to měli nějaký důvod, ale jaký nevím, tahle odpověď není na mně. Řekli mi, ať jedu do boxů, tak jsem to udělal. Mohu zastavit auto, kdy chci, protože ho řídím, ale jsme jeden tým a věřím tomu, co mi řeknou do vysílačky. Občas je to hodně složité naplánovat zastávku správně.“

Přesné důvody onoho zavolání, které podle Sebastiana Vettela bylo pouze šťastnou (pro něj šťastnou) shodou okolností, se Räikkönen bezpochyby později dozví. Snad na tom nebude jako Nico Rosberg, který si hořkost z rozhodnutí ve prospěch Lewise Hamiltona v sobě nosí ještě dnes. Úřadující mistr světa působil v Monaku v roli spíkra při předávání cen vítězům a s Räikkönenem hodně soucítil: „Vím, ja se teď cítíš,“ řekl mu.

To však Räikkönenovi moc nepomohlo. „Cílem bylo získat v Monaku double, což se nám povedlo. A to ostatní? Potřebuji k tomu více informací, abych mohl hodnotit. Budeme závod hodnotit, uvidím všechny grafy a tam snad dostanu vysvětlení,“ dodal finský závodník, který na vítězství čeká od Velké ceny Austrálie 2013, tedy víc než čtyři roky.