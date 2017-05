Basketbalistky těsně padly i napodruhé, v přetahované nestačily na Čínu

Domácí hráčky na začátku chvíli hledaly recept na čínskou ofenzivu. Jakmile se ale dokázaly srovnat s výškovou i váhovou převahou soupeře, smazaly své úvodní několikabodové manko. Díky přesné střelbě Záplatové pak poprvé v zápase uchvátily vedení pro sebe.

Češky předvedly několik nápaditých akcí v útoku, jenže byly limitovány velkým počtem osobních chyb, které dávaly soupeřkám možnost skórovat z trestných hodů.

„Už jsme s Čínou hrály za zavřenými dveřmi a myslím, že teď jsme se s jejich tvrdou hrou vyrovnaly lépe. Věděly jsme, co od nich máme čekat. Bylo důležité, že jsme utkání chytily hned od začátku. V těch předchozích jsme hned od první čtvrtiny prohrávaly. Snažily jsme se dneska co nejlépe rozcvičit a soustředit se od první minuty na hřišti, což nám vyšlo,“ těšilo Michaelu Stejskalovou, že český tým hrál po první čtvrtině vyrovnanou partii.

O drobný náskok přišly české basketbalistky po prostřídání sestavy a především v důsledku nepřesností v útoku. České obraně pak dělala největší problémy urostlá pivotka Li Jüe-žu, která si dokázala poradit i s výpomocí. Jenže i Číňanky se dopouštěly chyb a když poslední střelou poločasu netrefily otevřenou trojku, měly Češky k dobru čtyři body.

Právě nejvyšší hráčka na hřišti a do té doby nejlepší čínská střelkyně Li si zkraje druhého poločasu udělala třetí faul a trenér ji raději stáhl ze hřiště. Zdálo se, že toho Češky využijí, když se jejich vedení vyšplhalo až dvouciferné hranici, jenže Číňanky přestaly doručovat míče do podkošového prostoru a naopak se do hry dostaly i hráčky z perimetru, kterým nedělal problém nájezd ani střelba za tři body.

Když už to s Češkami nevypadalo dobře, zapnuly v obraně a dokázaly zlikvidovat náskok soupeřek. Velkou měrou jim k tomu pomohly také rychlé protiútoky. České vzepětí probudilo také diváky v hledišti KV Areny, kteří podporovaly domácí hráčky v očekávání vyrovnaného závěru.

A nemýlili se. Minutu před koncem vyrovnala Vyoralová a Li Men dala jen jeden trestný hod. Na druhé straně se nespletla Michaela Stejskalová. Jenže jednobodový náskok Češkám dlouho nevydržel. Zaúřadovala opět Li Jüe-žu - a když pak Vyoralové trojka v koši neskončila, zvítězila Čína o jediný bod.

Nejlepší střelkyní zápasu byla s 15 body kapitánka Kateřina Elhotová, která přidala i tři doskoky a tři asistence. O bod méně nasbírala Stejskalová.

„Na to, že jsme spolu hrály třetí utkání, mám z naší hry dobrý pocit. Jsou tam nějaká nedorozumění, ale musíme tomu dát ještě chvilku. Začaly jsme basket trénovat až minulý týden v Trutnově. Bude to lepší a lepší,“ nedělá si těžkou hlavu z prohry Stejskalová.

Naopak druhou vyrovnanou koncovku bere jako zdroj cenných informací pro zápasy, které ještě přijdou: „Hned po zápase jsem si řekla, že to zamrzí. Výhra celý tým nakopne, ale pořád je lepší teď než na mistrovství Evropy. Můžeme si říct, jak bychom to příště zahrály jinak, zachovat chladnou hlavu. Teď se z toho můžeme poučit.“