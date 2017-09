Florbalisté se představí v duelech se Slováky po dvou letech doma

„Je velmi dobře, že před domácím publikem můžeme hrát už v září a potom i v dubnu na Euro Floorball Tour. Florbalové akce v České republice jsou pro nás velmi důležité s přihlédnutím k tomu, že další šampionát se bude konat v právě tady,“ řekl Kettunen, který chystá tým v cyklu na domácí mistrovství světa v Praze v prosinci 2018.

„Diváci budou komentovat to, jak hrajeme, hráči si díky tomu zvyknou na to, jak bude vypadat atmosféra, a to je dobrá příprava pro mistrovství světa,“ připojil nástupce Radima Cepka na reprezentační lavičce.

„Naším hlavním úkolem pro nadcházející sezonu bude naučit se systém, který hrajeme, a hledat hráče. Doufám, že objevíme další dobré hráče vhodné pro národní tým,“ přál si Kettunen.

Debutovat bude pět hráčů a mezi nimi i patnáctiletý útočník Filip Langer z Tatranu Střešovice, který například v superlize bude moci nastupovat jen v případě udělení výjimky.

Nováčky jsou také jeho klubový spoluhráč Milan Meliš a další forvard Mikuláš Krbec z Ústí nad Labem, kteří stejně jako Langer získali v květnu bronz na juniorském mistrovství světa ve Växjö. Dalšími hráči bez startu v národním týmu jsou útočníci Adam Delong z Vítkovic a David Šimek z FbŠ Bohemians.

První duel se hraje v pátek od 20:00 v přímém přenosu ČT Sport, odveta se uskuteční v sobotu od 19:00.