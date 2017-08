Satoranský režíroval a basketbalisté v přípravě deklasovali Maďarsko

Český tým posílený o Tomáše Satoranského přehrával soupeře od úvodních minut a dal zapomenout na dvě vysoké porážky z Polska.

Nejlepším českým střelcem byl stejně jako v předchozích dvou zápasech Lukáš Palyza, který trefil hned sedm z deseti trojkových pokusů a dal 22 bodů.

Trenéru Ronenu Ginzburgovi se částečně ulevilo po zařazení Satoranského do týmu. Rozehrávač z NBA pomohl k vydařenému vstupu do utkání v podobě rychlého dvouciferného vedení a za 16 minut hry zaznamenal 12 bodů, dva doskoky a tři asistence. Jaromír Bohačík přidal sedm bodů, čtyři doskoky a šest asistencí.

„Je třeba říct, že Maďaři měli v nohou páteční zápas, ve kterém nechali hodně sil. My jsme ale dnes vypadali mnohem lépe než v Polsku. Hlavně na obranné polovině. Komunikace se zlepšila. Je super, že se posouváme dopředu. To byl náš cíl po tom, co jsme předvedli v Polsku,“ řekl Bohačík.

Češi do utkání skvěle vstoupili, rychle měli dvouciferný náskok a nedovolili soupeři vrátit se do hry. Maďarsko, jemuž chyběla největší hvězda Ádám Hanga, si příliš nevědělo rady s českou obranou, která se oproti předchozím dvěma zápasům výrazně zlepšila. Rozdíl ve skóre postupně narostl až na 35 bodů.

Výraznou vzpruhou pro český tým byla především přítomnost Satoranského, který přinesl také pozitivní atmosféru. „Je nebezpečný sám o sobě, což otevírá prostor nám ostatním. Každou situaci dobře čte, clony a všeobecně vše s míčem. Na naši hru měl velký vliv,“ uvedl Bohačík.

Další utkání sehrají čeští basketbalisté v neděli proti domácímu Slovinsku.