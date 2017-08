Bolt vs. Gatlin, ještě jednou. Časy se mění, favoritem štafety je tým USA

Usain Bolt má nyní 11 zlatých medailí z mistrovství světa, navrch dvě stříbra a jeden bronz. Pokud by dnes Jamajčané ve štafetě nezvítězili, může jej v historické tabulce předstihnout Allyson Félixová, která má v současnosti bilanci 9 - 3 - 1. Ovšem pouze za předpokladu, že by s ženským týmem USA vyhrála nejen sprinterskou, ale i čtvrtkařskou štafetu a Bolt by zároveň nezískal s Jamajčany ani stříbro.