Na startu Fourcadovy zlaté obhajoby. I muže čeká v Hochfilzenu sprint

Titul mistra světa z Osla obhajuje... ano, Martin Fourcade. Kdo jiný.



Po jeho čtvrteční „přestřelce“ s ruským biatlonovým týmem se možná trochu zapomnělo na to nejdůležitější – na samotný biatlon. Vždyť tenhle osmadvacetiletý Francouz prožívá úchvatnou sezonu.

Pět sprintů letos Světový pohár nabídl, a zatímco u žen se pokaždé radovala jiná biatlonistka, mužská klání byla závodem jednoho muže. Tedy až na jednu výjimku.

1., 1., 1., 8. a 1. místo obsadil Fourcade v aktuální sezoně ve sprintech. Pouze dlouhán Julian Eberhard mu tuto skvostnou sérii přerušil. Bylo to také v závodě, ve kterém doběhl Michal Šlesingr druhý a připsal si tak nejlepší výsledek sezony.

Čísla pro sprint Závod začíná ve 14.45 2 Windisch (It.)

3 Hofer (It.)

4 M. Fourcade (Fr.)

7 Beatrix (Fr.)

10 Eberhard (Rak.)

11 Semenov (Ukr.)

18 Landertinger (Rak.)

20 Fillon Maillet (Fr.)

22 Lesser (Něm.)

29 Babikov (Rus.)

32 Peiffer (Něm.)

34 Schempp (Něm.)

42 VÁCLAVÍK

52 Šipulin (Rus.)

53 Cvetkov (Rus.)

55 Björndalen (Nor.)

57 Eder (Rak.)

67 KRČMÁŘ

81 MORAVEC

84 T. Bö (Nor.)

86 ŠLESINGR

96 J. Bö (Nor.)

101 Svendsen (Nor.)

Celkově má vládce Světového poháru na svém kontě už jedenáct prvenství. „Kdybych chtěl dohnat Björndalena, musel bych vyhrávat deset závodů ročně,“ tvrdil přitom ještě na podzim. Těsně za půlkou sezonu už svůj plán překročil.

Od norské legendy je vzdálen na pětatřicet triumfů. Nic nemožného, zdá se nyní. V celkovém hodnocení Světového poháru má náskok 276 bodů na Rusa Šipulina, pořadí sprintu vládne o 72 bodů před Emilem Svendsenem. „Jiný favorit letos není,“ píše se na stránkách Mezinárodní biatlonové unie.

Přesto, možná právě Svendsen by měl být tím, kdo Fourcadovi jeho korunovaci světového krále sprintu nejvíc ztíží. Dvakrát byl letos třetí, jednou čtvrtý a sedmý. Jen úvodní závod v Östersundu mu nevyšel, když doběhl čtrnáctý.

Od té doby jeho forma viditelně stoupá. Ve čtvrteční smíšené štafetě se na posledním úseku snažil smazat manko norské štafety, v závěru už mu ale síly scházely a prohrál i boj o sedmé místo s Michal Krčmářem. Ve sprintu ale může být vše jinak.

Emil Hegle Svendsen

Šetřil se naopak další z favoritů – vítěz sprintu v Oberhofu – Julian Eberhard, který by rád před domácími fanoušky získal medaili. Trápí jej ale nevyrovnanost při střelbě vestoje.



Dalších ambiciózních soupeřů je dlouhý zástup.

SP ve sprintu 1. Fourcade (Fr.) 274

2. Svendsen (Nor.) 202

3. Eberhard (Rak.) 186

4. Peiffer (Něm.) 169

5. Schempp (Něm.) 160

12. ŠLESINGR 104

25. KRČMÁŘ 80

28. MORAVEC 72

49. VÁCLAVÍK 26

Anton Šipulin bude chtít svému francouzskému sokovi vrátit porážku ze smíšené štafety. Z té zase bude nabuzený zlatý Simon Schempp a Johannes Thingnes Bö by si rád spravil chuť po ne zrovna vydařené sezoně.

Ze startovních bloků vyrazí i třiačtyřicetiletý Ole Einar Björndalen, který obhajuje stříbro z Osla. I on může být nebezpečný.

„Pokud všichni tihle závodníci zastřílí čistě, bude to bitva... o druhé místo,“ mají jasno na stránkách IBU. Tolik Fourcadovi věří. A nejsou sami, vždyť třeba i sázková kancelář bwin vypsala na vítězství Francouze nízký kurz 1,75:1. Druhým favoritem je pak Johannes Bö s kurzem 9:1, za kterým následují Schempp se Svendsenem, oba s kurzem 11:1.

Český biatlonista Michal Krčmář (vzadu) na trati závodu smíšených štafet na MS v Hochfilzenu.

Na tři Čechy – Michaly Šlesingra s Krčmářem a Ondřeje Moravce je pak vypsán stejný kurz na vítězství – 81:1.



Poslední vrcholné akce: medailisté ze sprintu MS 2013 - Nové Město:

1. Svendsen (Nor.) 23:25,1 (1)

2. M. Fourcade (Fr.) +8,1 (1)

3. Fak (Slovin.) +11,2 (0)

24. VÍTEK +1:25,4 (1) ZOH 2014 - Soči:

1. Björndalen (Nor.) 24:33,5 (1)

2. Landertinger (Rak.) +1,3 (0)

3. SOUKUP +5,7 (0) MS 2015 - Kontiolahti:

1. J. Boe (Nor.) 24:12,8 (1)

2. Smith (Kan.) +12,1 (1)

3. T. Boe (Nor.) +25,3 (0)

7. ŠLESINGR +36,1 (2) MS 2016 - Oslo

1. Fourcade (Fr.) 25:35,4 (0)

2. Björndalen (Nor.) +26,9 (0)

3. Semenov (Ukr.) +27,6 (0)

15. ŠLESINGR +1:09,5 (1)

Bude to možná právě Michal Šlesingr, kdo bude mít kvůli neúčasti ve smíšené štafetě nejvíce sil a díky tomu bude také do svého prvního startu na šampionátu o to víc nabuzený.

„Na tréninku se cítím den ode dne líp, na trati i na střelnici, získávám potřebnou sebedůvěru. Snad se teď nakopnu,“ věří.

Největší naděje se díky stabilním výsledkům v průběhu sezony vkládají do Michala Krčmáře. Tomu ale sprinty až tak nesvědčí, do elitní desítky se dostal v průběhu sezony jen jednou – byl devátý v Pokljuce.

Na své nejlepší výkony v sezoně z Nového Města na Moravě zase bude chtít navázat Ondřej Moravec, který ve smíšené štafetě při každé střelbě jednou dobíjel. „A kdybych dal tohle ve sprintu, rozhodně nebudu spokojený,“ povídal.

Čeští muži stáli na stupních vítězů sprintu na velkých akcí celkem třikrát. Zdeněk Vítek byl bronzový v Chanty Mansijsku 2003, Michal Šlesingr stříbrný v Anterselvě 2007 a Jaroslav Soukup vydřel senzační bronz na hrách v Soči 2014.

Týmové kvarteto v sobotním sprintu doplní nováček na světovém šampionátu – Adam Václavík.

Adam Václavík na trati štafety v Anterselvě

Václavík: Když dojedu na bodech, bude to úspěch

Usmíváte se, takže na premiéru na světovém šampionátu se těšíte?

Hodně. Jsem zvědavý, jak to všechno dopadne. Bude to můj první start na mistrovství světa, takže to bude asi furt spíš o zkušenost. Ale snad podám co nejlepší výkon.

Mluvíte o sbírání zkušeností, ale předpokládám, že v nedělní stíhačce byste rád stál na startu.

To určitě. Byl bych rád, kdybych se tam dostal, ale nerad si dávám nějaké cíle. Když dojedu na bodech, bude to úspěch.

Vnímáte světový šampionát jako větší událost, nebo ho pořád berete jako takový Světový pohár, se kterým už máte zkušenosti?

Zatím to beru hodně podobně, ještě na mě nedolehla taková ta atmosféra světového šampionátu. Ale to asi přijde v sobotu.

Máte nějaký trik, jak se zbavit nervozity?

To úplně nemám, ale vím, jak s hlavou pracovat. Ne vždycky se samozřejmě povede tu nervozitu potlačit nebo ji úplně odstranit, ale aspoň částečně vím, jak na to.

Ale zatím vypadáte uvolněně.

Zatím jo.

Jste typ, který si na sebe ten tlak vytváří sám, nebo jste spíš flegmatik?

Flegmatik určitě ne. Jsem hodně ambiciózní a opravdu si na sebe občas upletu velký bič a pak to sám neunesu.

Jaké jsou pro vás nejhorší předzávodní stavy?

Nejhorší? Nejhorší je, když se člověku dostanou do hlavy myšlenky, kolik vás sleduje lidí a jak moc je důležité jet dobře. V tu chvíli se přestanete soustředit sám na sebe a to je špatně. Bleskne mi hlavou, že to teď nesmím pokazit a už vám unikají ty podstatné věci.

Pomáhá vám v tomhle směru alespoň trochu minulý šampionát, kde jste plnil roli náhradníka?

Určitě. Nasál jsem tam tu světovou atmosféru a i když jsem nestartoval, tak mi to něco dalo.

Co přesně?

Třeba právě to, jak se naučit s tím tlakem pracovat. Sledoval jsem ostatní, jak všechny ty fanoušky vnímají a to se mi do budoucna může hodit.

Plus je pro vás určitě i přítomnost Michalů Šlesingra s Krčmářem a Ondřeje Moravce, díky kterým na vás není vyvíjet takový tlak.

No jasně, větší tlak je na těch třech. Já se budu snažit jen podat co nejlepší výsledek, ale určitě to na mě nestojí. Jsem spíš člověk, který si opravdu ten tlak na sebe sem tam udělá sám. Snad to v sobotu nehrozí.