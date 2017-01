Jindřichův Hradec k nám přijede s čistou hlavou, varoval kouč Pardubic

Posuďte sami: 1. V úterý přemohli ve FIBA Europe Cupu po famózním výkonu francouzské Pau.

2. V pátek postoupili do Final Four domácího poháru (17. a 18. února v Prostějově), když zvítězili 78:70 na palubovce Děčína.

3. Už v neděli od 17 hodin se představí před svými fanoušky v hale Dašická proti jindřichohradeckým Lions. Zatímco v prvním případě velmi příjemně překvapili a v Děčíně na ně čekal silou srovnatelný protivník, v souboji s Jindřichovým Hradcem budou hráči Pardubic potvrzovat úlohu jasného favorita. V tabulce Kooperativa NBL jim náleží druhé místo a Lions jsou až devátí; Východočeši kromě toho pro sebe získali první vzájemný mač poměrem 90:78.

„Soupeř přijede s čistou hlavou, bude to u nás chtít zkusit, protože zde nemá co ztratit,“ varoval nicméně pardubický asistent Tomáš Bartošek. „My jej nesmíme pustit do zápasu,“ dodal.

To znamená především uhlídat trojici top střelců Terrell Lipkins, Malcolm Brooks a Stanislav Zuzák.

„Velkou motivaci vždy proti nám má Jiří Šoula, který zde prožil mnoho let,“ připomněl Bartošek.

Beksa chce Lions dostat pod tlak a po zisku míče jej ničit brejky. „ Důležitým faktorem budou i naše ztráty, ty musíme udržet na co nejmenším počtu,“ řekl kouč.