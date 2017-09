Basketbalisté se chtějí rozloučit dobrým výkonem proti Chorvatsku

Zvětšit fotografii Český basketbalista Tomáš Satoranský krotí ve vzduchu míč v utkání proti Černé Hoře. | foto: FIBA

Čeští basketbalisté se ve čtvrtek rozloučí s mistrovstvím Evropy. Poté, co v předchozích čtyřech zápasech porazili jen Rumunsko, už vědí, že do play off ze skupiny C nepostoupí. Proti Chorvatsku budou hrát jen o čest. Zároveň ale mají možnost si proti velkému favoritovi vyzkoušet věci do blížící se kvalifikace o mistrovství světa.

„V první řadě jde o zápas na Eurobasketu a pro každého je to svátek nastoupit, když vám hraje státní hymna. Musíte ze sebe vydat všechno, ať je to hráč či člen realizačního týmu. Budeme bojovat do poslední vteřiny, abychom se pak mohli podívat do zrcadla a říct si, že jsme udělali maximum. To budeme chtít i po hráčích,“ řekl asistent trenéra Lubomír Růžička. Češi v úterý po prohře s Černou Horou a následném vítězství Maďarska nad Rumunskem definitivně přišli o šanci na postup a obsadí páté místo ve skupině. Chorvaté prohráli jen se Španělskem a mají jisté druhé místo. Výsledek vzájemného utkání tak nebude mít vliv na umístění, ale i tak mají oba celky o co hrát. Češi se budou chtít na favorita vytáhnout, Chorvatsko má soupeři co oplácet. Na minulém šampionátu s českým týmem překvapivě jasně prohrálo 59:80 a v osmifinále vypadlo. Od té doby se však zejména český výběr výrazně obměnil a nyní je Chorvatsko jasným favoritem. Vždyť s obhájcem titulu Španělskem dokázalo hrát vyrovnané utkání až do úplné koncovky a mohlo i vyhrát, zatímco Češi prohráli se Španěly o 37 bodů. Hlavními hvězdami chorvatského týmu jsou dvě posily z NBA Dario Šarič z Philadelphie a Bojan Bogdanovič, který byl v minulé sezoně spoluhráčem českého lídra Tomáše Satoranského ve Washingtonu a také jedním z nejbližších parťáků v klubu. Bogdanovič dává na turnaji v průměru přes 20 bodů na zápas. O rozehrávku se stará Marko Popovič, z NBA dorazil i pivot Dragan Bender z Phoenixu. Celkově patří Chorvatsko k týmům, které pokukují po medailových pozicích. „Nemusím zdůrazňovat, jaký je rozdíl mezi oběma týmy. Už se sice o nic nehraje, ale na hřišti to neplatí. Vždy je třeba přijít a chtít vyhrát. Chceme zakončit turnaj dobrým výkonem a posbírat další cenné zkušenosti,“ uvedl trenér českého výběru Ronen Ginzburg. Zápas, ve které již nejde o postup, dává realizačnímu týmu i možnost více si vyzkoušet hru bez největší hvězdy Tomáše Satoranského, který vzhledem k angažmá v NBA nebude moci zasáhnout do kvalifikace o MS. Více minut by tak mohl dostat druhý rozehrávač Jakub Šiřina. „Ještě budeme řešit, jakým způsobem povedeme utkání. Budeme hrát o co nejlepší výsledek, ale část utkání bychom mohli hrát bez Tomáše, který bude chybět ve světové kvalifikaci. Mohli bychom zkoušet variantu se sestavou, která bude za dva měsíce hrát,“ naznačil Růžička. Utkání s Chorvatskem začne ve čtvrtek ve 13:30 SELČ, přímý přenos vysílá ČT Sport.