Vytrvalostní závod už byl pro Koukalovou stříbrný i křišťálový. A dnes?

9 Akimovová (Rus.)

12 Hauserová (Rak.)

20 Bescondová (Fr.)

22 Jurkevičová (Běl.)

40 CHARVÁTOVÁ

43 Aymonierová (Fr.)

46 Starychová (Rus.)

51 KOUKALOVÁ

54 Hammerschmidtová

58 VÍTKOVÁ

69 PUSKARČÍKOVÁ

70 Runggaldierová (It.)

75 Dorinová-Habert. (Fr.)

76 Wiererová (It.)

77 Merkušinová (Ukr.)

81 Eckhoffová (Nor.)

83 Mäkäräinenová (Fin.)

86 Olsbuová (Nor.)

87 Braisazová (Fr.)

88 Hildebrandová (Něm.)

90 Hinzová (Něm.)

91 Domračevová (Běl.)

92 Chevalierová (Fr.)

93 Dahlmeierová (Něm.)

95 Sanfilippová (It.)

Startuje celkem 99 žen.