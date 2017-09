Rampy, extrém i šílenství. Je to tady. Vuelta míří na Angliru

Chris Froome se přitočí k Albertu Contadorovi a dobírá si ho: „Tak kdy zaútočíš?“

Španěl se pousměje a říká: „Slibuju ti, že už brzy na tebe navždy útočit přestanu.“

Ano, jistě. Už brzy. V neděli. Ale teď ještě rozhodně ne! Teď na ně čeká v Asturii mýtický vrchol cyklistů. Královská etapa. Den rozhodnutí.

Tolik kopců mají jezdci letošní Vuelty v nohách. Už pokořili i tři ze čtyř vrcholů mimořádné kategorie, vyškrábali se na andaluská stoupání Sierra de la Pandera a Alto Hoya de la Mora, pokořili i zrádné Los Machucos v Kantábrii.

Jedna mimořádná prémie však stále zbývá.

Ta nejobávanější: Alto de L ́Angliru.

V Gijonu, kde týmy trávily noc, je 17 stupňů. Ještě v pátek večer tu vybízely vítr a vysoké mořské vlny k akcím surfaře. Teď hustě prší. Ale jak bude dnes odpoledne na Angliru? Předpověď věští déšť i vlezlou zimu. Čímž by se vše jen ztížilo.

„Tam nahoře to může být kompletní šílenství,“ tvrdí Contador. „Krátká etapa, Angliru a do toho ještě špatné počasí? Jak říkám: šílenství.“

Ovšem nezapomínejme, on často v minulosti déšť vyhlížel. Věřil, že déšť mu dokáže pomoci. Věří stále.

Loučící se Contador chce na Angliru sáhnout po etapovém vítězství a zaútočit i na pozici na konečných stupních vítězů. Z páté pozice ztrácí na vedoucího Frooma 3:34 minuty a zaostává o 1:17 minuty za třetím Ilnurem Zakarinem a o 1:05 za čtvrtým Wilkem Keldermanem.

A pak je tu pochopitelně souboj ještě důležitější. Ten o titul.

Chris Froome versus Vincenzo Nibali. Rozdíl mezi nimi 1:37 minuty. Není to málo. Přesto stále nic není rozhodnuto.

SOUBOJ O TITUL: Chris Froome versus Vincenzo Nibali.

„Vyhrát etapu na Angliru by bylo krásné, ovšem v této chvíli myslím jen na to, abych přijel do Madridu v červeném dresu. Tomu podřídím vše,“ říká lídr stáje Sky.

Paolo Slongo, osobní kouč Nibaliho a šéf týmu Bahrain Merida, připomíná: „Jsme ve třetím týdnu a každý už během této tak tvrdé Vuelty odčerpal spoustu energie a sil. Pokud dojde i na déšť, čeká nás doslova extrémní etapa a mohou v ní nastat velké rozdíly. Vincenzo je v stále v pohodě, zná ten kopec i celou trať, líbí se mu. Pokusí se zvrátit tuto Vueltu.“

Také Nibali ujišťuje: „Rozhodně se nespokojím s druhým místem.“

Na 117,5 kilometrech budou odrazovým můstkem k Angliru prémie první kategorie Cobertoria a Cortal. „Pokud bude mokro, už sjezdy z těchto prémií mohou být velmi nebezpečné,“ varuje Froome.

A pak to přijde. Angliru. Dvanáct a půl kilometru dlouhé stoupání s výškovým rozdílem 1235 metrů a o průměrném sklonu 9,8 procenta. Především jeho druhá polovina s rampami 23, 21 a 18 procent a neustále se měnícím rytmem bude doslova zničující.

Froome si moc dobře vzpomíná na svoji poslední a dosud jedinou zkušenost s touto horou v roce 2011: „Už šest let od té doby uplynulo, ale dosud jsem nezapomněl, jak brutální kopec to je. Jsou tam úseky přes 20 procent a pokud pojedeme na vlhké silnici, budou ještě tvrdší, protože si nebudeme moci pořádně stoupnout v pedálech.“

Jak on, tak Nibali už v minulosti na Angliru bojovali o titul z Vuelty a oba tehdy tento souboj prohráli.

Brit tu ve svém zlomovém roku 2011 nejprve táhl vzhůru svého lídra Bradleyho Wigginse, načež sám marně stíhal španělskou senzaci Juana José Coba, který se právě na Angliru převlékl do červeného trikotu.

Ital v ročníku 2013 navzdory kaskádě svých útoků podlehl v klíčové bitvě celého závodu 41letému americkému veteránovi Chrisi Hornerovi.

Naopak Alberto Contador právě na Angliru sáhl po titulu z Vuelty 2008.

Právě Contador je nevyzpytatelným faktorem X, jenž může ovlivnit všechny bitvy dne, o etapu, o celkové vítězství, o stupně vítězů.

„Alberto i svým mohutným útokem v páteční etapě ukázal, jak dobré nohy stále má,“ říká Froome. „Ovlivnil zatím svými útoky skoro každou etapu. Jsem přesvědčen, že do té dnešní vloží naprosto vše, co mu zbylo v nádrži. Je schopný útočit od prvních kilometrů, ujet a dostat nás tím všechny do stresu. Takže držet se s ním bude přece jen trochu pohodlnější.“

Existují dokonce tací, kteří věří, že Contador může na Angliru převrátit celé pořadí letošní Vuelty na hlavu: „I Alberto stále může celou Vueltu vyhrát,“ soudí Ivan Basso, bývalý vítěz Gira. „Na kopci, jako je tento, se může stát naprosto cokoliv. A Alberto se tu nebude držet zpátky.“

Angliru čeká.

Koruna krále Vuelty 2017 s ním.