Dáchli si, znovu nastoupili a vyhráli. Novinka volejbalistům pomohla

„Zažil jsem to poprvé v kariéře,“ přiznal český trenér Michal Nekola. K novince má neutrální postoj: „Ani mi to nevadilo, ale ani jsem to nijak nevítal.“

V televizích běží reklamy, na palubovce tančí roztleskávačky a volejbalisté odcházejí na krátkou pauzu do šatny. Ve francouzské lize to je letitá praxe, ale na mezinárodní úrovni úplná novinka.

„Přestávka je hlavně pro diváky. Můžou si odpočinout, dát pivko a vrátit se do sedaček,“ říká zkušený blokař Aleš Holubec, který takhle odcházel do šaten osm let na francouzském angažmá. „Prospělo, neprospělo? Já se snažím nad takovými věcmi nepřemýšlet. Prostě to tak je; deset minut jsme si dáchli, znovu jsme nastoupili a vyhráli jsme.“

Přesunem do kabin a zpátky tým nějaký čas ztratil, přesto měli trenéři víc času než při běžném tříminutovém přerušení mezi sety. „Už cestou do šaten jsem měl čas poradit se s kolegy, co je potřeba zlepšit nebo upravit,“ řekl Nekola.

V boji proti rozjetým Slovákům pak hlavně uklidňoval a povzbuzoval. „Řekli jsme si, že musíme hrát trpělivě a pokračovat dál ve svých výkonech, protože i druhý set byl dobrý. Kluci to dokázali a utkání zvládli dohrát výborným způsobem až do konce.“

Po pauze už český tým v pátek večer ve Štětíně zcela dominoval. Třetí set vyhrál 25:16, čtvrtý 25:17. Z vyrovnané partie byla najednou jednoznačná záležitost a vítězný vstup do turnaje.