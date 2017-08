Prešov, to je velká výzva, říká kouč plzeňských házenkářů Tonar

Utkají se v něm šampioni a vicemistři Česka a Slovenska.

Právě domácí Plzeň by ráda papírové předpoklady roztrhala. Český vicemistr se postaví Prešovu v sobontím semifinále, které v městské hale na Slovanech začíná v 19 hodin. Už o dvě hodiny dříve pak začíná souboj pražské Dukly s Šaľou.

„Je to první ostrý zápas před našimi fanoušky a my se chceme vytáhnout. Pro postup do finále uděláme maximum, ale samozřejmě plně respektujeme sílu Prešova. Je obrovská, v utkání rozhodně nebudeme favoritem my,“ uznává plzeňský trenér Michal Tonar.

V týmu Prešova jsou i tři čeští hráči - křídelníci Jakub Hrstka s Tomášem Čípem a vytáhlý střelec Michal Kasal. V dresu Talentu by pro změnu neměl chybět další reprezentant Jan Stehlík, který minulý víkend kvůli lehkému svalovému zranění nedohrál turnaj v Jičíně.

„Sílu chceme rozložit, ale největší porci minut by už měla odehrát nejsilnější sestava,“ doplnil Tonar.

V neděli v 15 hodin se hraje duel o třetí místo, finále začíná v 17.10. Vstupenka stojí 100 Kč, balíček na dva zápasy vyjde na 160 korun.