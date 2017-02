Ledecké se premiéra na MS lyžařů nepovedla, titul v super-G slaví Rakousko

Superobří slalom žen

1. Schmidhoferová (Rak.) 1:21,34, 2. Weiratherová (Licht.) -0,33, 3. Gutová (Švýc.) -0,36, 4. Rebensburgová (Něm.) -0,53, 5. Curtoniová (It.) -0,55, 6. Mowinckelová (Nor.) -0,69, 7. Venierová (Rak.) -0,77, 8. Brignoneová (It.) a Worleyová (Fr.) obě -0,84, 10. Goggiaová (It.) -0,91, ...29. Ledecká -3,05, 34. Klicnarová -4,69, 36. Pauláthová (všechny ČR) -6,02.